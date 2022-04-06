Denizci Adayları Sanal Gerçeklikle Mesleğe Hazırlanıyor

Kocaali ilçesindeki meslek yüksekokulunda yerli bir firma tarafından kurulan simülasyonlarla öğrenciler, farklı limanlarda ve hava koşullarında deneyim kazanıyor.

Türkiye'de yerli imkanlarla geliştirilen simülasyonların sivil eğitim kurumları arasında ilk defa SUBÜ'de kurulmasıyla yurt dışına bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

"Öğrenciler tam anlamıyla gerçekçi bir gemi deneyimi yaşamış oluyor"

MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Gemi İnşaatı, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarının yer aldığı okulun fakülte olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Gemi simülatörlerinin okulların akredite olmaları için bir şart olduğuna işaret eden Akkaş, "Bu simülasyonlar bu zamana kadar yabancı ülkelerdeki firmalar tarafından geliştirilen yazılımlar. Ülkemizde bir firma tarafından ilk kez bunun gerçekleştiriliyor olması gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Akkaş, bu simülasyonun, yerli firma tarafından geliştirilen yazılımla sivil kurumlar arasında ilk kez SUBÜ Denizcilik MYO'ya kurulduğunu aktaran Akkaş, bundan sonra tüm Türkiye'ye yayılması temennisinde bulundu.

Simülatörlerin amacının öğrencilere deneyim kazandırmak olduğunu belirten Akkaş, "Bu simülasyonlarda farklı tipte gemiler, limanlar, boğazlar, gerçekçi verilere dayanan modelleme söz konusu. Gerçekçi hava simülasyonları ve bunlarla entegre navigasyon sistemleri, sistemin özellikleri olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu simülasyonlarla gördükleri eğitimlerde aslında tam anlamıyla gerçekçi bir gemi deneyimi yaşamış oluyorlar." şeklinde konuştu.

Akkaş, okulun gemicilik ve denizcilik sektörüne nitelikli eleman yetiştirme hedefi olduğuna değinerek, "Denizcilik sektöründe efendi kaptan, süvari bey tabirleri vardır. Amacımız hem ülkemize hem de dünya denizcilik sektörüne efendi kaptanlar ve süvari beyler yetiştirmek." dedi.

"Simülasyon ihtiyaçlarında dışa bağımlılığın sona ereceğini değerlendiriyoruz"

Simülatörü kuran Türk yazılım şirketi Simsoft'un İstanbul Ofisi yöneticisi Dr. Gürkan Koldaş da 2006 yılında ODTÜ Teknopark bünyesinde kurulan firmanın kamu ve özel sektörün simülasyon ihtiyaçlarına çözüm ürettiğini kaydetti.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun ihtiyaçları doğrultusunda 2017-2018 yıllarında yerli imkanlarla ilk 'köprüüstü simülatörü'nü geliştirdiklerini aktaran Koldaş, firmanın 2019 yılında da STCW (Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) standardı kapsamında sertifikasyonu tamamladığını belirtti.

Koldaş, Deniz Harp Okulu'nda kullanılan simülatörlerin sivil denizcilik alanında ilk defa SUBÜ'de kurulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu simülatör sayesinde sivil denizcilik eğitim kurumlarının simülasyon ihtiyaçlarında dışa bağımlılığın sona ereceğini değerlendiriyoruz. Ülkemize bir döviz kazancı sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de denizcilik eğitim kurumlarında simülatörlerin kullanılması zorunludur. Bu kapsamda baktığımızda her eğitim kurumumuzun simülatör ihtiyacı var. Bu, yurt dışından ciddi tedarik gerektiren bir üründü ta ki bugüne kadar. Bu projeyle beraber yurt dışına harcanan kaynakların yurt içinde kalacağı değerlendirilmekte olup bu simülatör kapsamında sadece bilgisayar ve bağlı donanımlar yurt dışından getirilmekte. Onun haricindeki her türlü emek yerli ve millidir."

"Aldığımız teorik bilgileri pratikte de uygulamaya döküyoruz"

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı 2. sınıf öğrencisi Enes Kara ise okulda aldıkları teorik bilgileri pratiğe döktüklerini söyledi.

MYO bünyesinde kurulan simülasyonların kaliteli olduğunu aktaran Kara, "Birebir geminin aynısı, hiçbir fark yok. Aldığımız bilgileri simülatörlerle pratikte uygulayabiliyoruz. Bu da bizim için iyi oluyor. Gemiye çıkmadan gemide çalışmış gibi olanaklar sağlıyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Melih Korkmaz da babasının yaklaşık 30 yıldır denizci olduğunu, baba mesleğinde daha ilerilere gelmek istediğini anlattı.

Simülatörlerin çağa uygun bir sistem olduğunu belirten Korkmaz, sistemin başarılı şekilde çalıştığını kaydetti.

Adem Yerlikaya ise denizciliğe sevdalı olduğunu ifade ederek, "Eğitimler çok iyi. 'Köprüüstü simülatörü' çok daha iyi. Son teknolojiyle donatılmış, imkanları fazla. İmkanlarından yararlanmaya çalışıyoruz, okulumuzdan çok memnunuz." dedi.