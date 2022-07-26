218 Yolcusu Olan Feribot, Ege Denizi’nde Arızalandı

35 metre uzunluğundaki Sea Star Makri isimli, Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında açık denizde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yardım talebi üzerine bölgeye KIYEM-6 hızlı tahliye botu sevk edildi.

İçinde 218 yolcusu ile açık denizde sürüklenen Sea Star Makri isimli feribot, Kıyem-6 can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Cruises Port’a emniyetle yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bodrum ile Kos Adası arasında makine arızası yaşayan SEA STAR MAKRI isimli 35 metre boyundaki ve içinde 218 kişi bulunan feribot, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum Cruises Port’a emniyetle yanaştırıldı” denildi.