21’inci yüzyılda liman teknolojileri çalıştayı yapıldı

Kurulduğu 4 Aralık 2015 tarihinden bu yana denizcilik alanında akademik/bilimsel yaklaşımlar geliştirerek, “halkımız ve devletimizle denizcileşmek’’ idealine hizmet etmek prensibiyle yapılan seri çalıştayların on dördüncüsünde, liman teknolojileri sektörüne katkı sağlayan tüm paydaşları bir araya getirerek geleceğin limanlarına ilişkin teknolojik beklentileri 12 bildiriyle tartışıldı. Türk limanlarının 21. yüzyıl vizyonunun stratejik ve teknolojik açılardan ele alındığı çalıştayda, geleceğe ışık tutacak görüşler üst düzeyde masaya yatırıldı.

Deniz kültürünün İstanbul’daki merkezlerinden biri olan Rahmi Koç Müzesinin konferans salonunda gerçekleşen çalıştaya, başta Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı temsilcileri ile iman yöneticileri ve onlara hizmet veren birçok önemli teknoloji firması, denetim kuruluşu, akademisyenler, emekli amiraller ve deniz subayları olmak üzere 120 kişi katıldı.

Çalıştayın ev sahipliğini yapan KÜDENFOR direktörü Amiral Cem Gürdeniz açılış konuşmasında, liman sektörünün coğrafyamız ve deniz gücümüz içindeki yeri nedeniyle ülkemiz için stratejik sektörlerden biri olduğunu, bu anlamda Sanayi 4.0 ekosisteminin ışığında liman teknolojilerimizde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik gelecek planlamasının bilimsel yaklaşımlar temelinde üniversitelerimiz ile birlikte çalışılarak yapılması gerektiğini belirtti. Limanlarda kullanılan teknolojilerde yabancı bağımlılığına dikkat çeken Gürdeniz, MİLGEM projesinden süreç yönetimi örnekleri vererek, yerlileşme yol haritasının çıkarılması gerektiğine ve bu anlamda fikir toplantılarının sayılarının artırılarak sanayi-üniversite işbirliği koordinasyonunda yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Amiral Hakan Eraydın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın ilk paneli ‘’Türk Limanlarının Bugünü’’ başlığı altında dört sunum olarak yapıldı. Bu sunumlarda limanlarımızın idari ve yapısal özellikleri ve sorunları ile eğitim, mevzuat ve işgücü üzerine sunumlar yapıldı. Panelin son sunumunda, dünyanın da gündeminde olan Deniz İpek Yolu projesinin, Türk limanları üzerindeki potansiyel etkisi Kumport Genel Müdür Yardımcısı Jan Zhang tarafından anlatıldı.

Türklim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Özgür Soy’un moderatörlüğünde başlayan ikinci panelde; ‘’limanların teknolojik geleceği ve fırsatları’’ başlığı altında dört sunuma yer verildi. Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Çimen Karataş Çetin tarafından limanlara uygulanan güncel bir anketin sonuçları paylaşılarak kullanılan teknolojilerin yerlilik durumu özetlendi. Panelin devamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgül Keleş ‘’İnovasyon Kültürü Yönetimi’’, Marport Bilgi Sistemleri Müdürü Ali Yıldız, ‘’Endüstri 4.0 Bağlamında Limancılıkta Geleceğin Teknolojileri’’ ve Yıldırım Holding Genel Müdürü Ömer Artuk ‘’Liman Teknolojilerinde İyi Uygulama Örnekleri’’ başlıkları altında limanlarda teknoloji ve inovasyona ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Limancılıkta Teknolojik Gelişim ve İnovasyon” başlığı altında yapılan üçüncü panel, dört ayrı sunum ile devam etti. Sunumlarda KÜDENFOR Danışma Kurulu Üyesi Mustafa Özbey ve C4I Genel Müdürü Kubilay Tok Deniz Kuvvetlerinin MİLGEM ve GENESİS projelerinde ARGE yönetim süreçlerini özetleyerek, liman yöneticileri ile bu projelerde başarıya götüren sistem yaklaşımına ilişkin görüşlerini paylaştılar. Son iki sunumda ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Tuna ve Prof. Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu “Yerlileştirme Amaçlı Teknoloji Transferi-Kavramlar ile Uygulamalar- ve Tedarik Zinciri 4.0” sunumları ile limanlarımızın geleceğine ışık tutacak bilgilendirmelerde bulundu.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), denizcilik gücünün değişik alt alanlarını bu tip akademik faaliyetlerle incelemeye ve Türkiye’nin denizcileşmesine yeni fikirler üreterek katkı sağlamaya devam edecek.

Vira Haber