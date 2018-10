Yarışların dördüncü gününde hedef Midilli

İstanbul'dan başlayıp Yalıkavak Marina'da bitecek rotada yarışan 25 mega yat, Midilli Adası'na start aldı.

Akdeniz'in en büyük uluslararası deniz festivali The Bodrum Cup'ın 30. yılına özel olarak Opet'in ana sponsorluğu, Amerikan Hastanesi, Yalıkavak Marina ve Setur Marinas'ın platinium sponsorluğuyla düzenlediği Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge'ın üçüncü yarışı Babakale ve Midilli Adası arasında yarışçıların birincilik ödülü için gösterdiği azim ve arzuyla başladı.



Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge'ın 16 Ekim Salı günü saat 07:00'de başlayan 66 mil uzunluğundaki ikinci yarışı, Setur Fenerbahçe Kalamış Marina - Marmara Adası etabını 2 saat 33 dakika 42 saniyede bitiren BODRUM BELEDİYESİ DRAGONFLY'ın birinciliğiyle sonuçlandı. 18 Ekim Perşembe günü, saat 08:00'de başlayan 35 mil uzunluğundaki Babakale – Midilli etabıyla devam eden 25 mega yatın dev yarışları, 21 Ekim Pazar günü Yalıkavak Marina'da bitecek. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ise 19 Ekim Cuma günü 48 mil uzunluğundaki Midilli – Sakız etabıyla devam edecek.











