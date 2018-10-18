İTÜ YDO 97 dönem buluşması

Yıl içinde faklı gruplar halinde çok sık bir araya geldiklerini belirten mezunlar, bu buluşmalar sayesinde hem dostluk hem de ticari ilişkilerinde, birbirlerine olan yakınlıklarından ve yardımlaşmalarından bahsettiler. Her sene olduğu gibi bu yıl da yemekte toplanan yardım paraları ile kendi dönemlerinden vefat eden arkadaşlarının ailelerine ve ihtiyacı olan arkadaşlarına destek olacaklarını ilettiler.

Bu yıl 40 kişinin katıldığı yemekte çok eğlenceli vakit geçiren mezunlar, bu tip organizasyon ve yardımlaşmaların tüm okul mezunları için gurur verici ve teşvik edici olacağını düşündüklerini belirttiler.

Vira Haber