Taşucu Limanı'nda uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucu, Lübnan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir gemi ile Taşucu Limanı'na gelen bir araç şüpheli olarak değerlendirildi.

Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan ve Taşucu Limanı'na boş olarak geldiği beyan edilen araç, x-ray taramasına sevk edildi.

Dedektör köpeği eşliğinde yapılan detaylı tarama sonucunda aracın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan arama sonucu aracın dorse tabanına zulalanmış halde şeffaf poşetler içerisinde haplar bulundu. Yapılan analiz, tartım ve sayım sonucu bulunan hapların 160 kilogram ağırlığında, yaklaşık 1 milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin tahmini piyasa değerinin 24 milyon lira olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Vira Haber