Yarımca Sahili'nde 150 Kilogram Atık Toplandı

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yarımca Sahili'nde ve piknik alanında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Osman Yıldırım, etkinlik öncesinde çocuklara çevre konusunda bilgilendirmede bulundu. Yarımca Sahil bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte minik gönüllüler poşetlerce çöp topladı. Yarımca Sahili'nin kıyıları ve piknik alanını gönüllüler tarafından özenle temizlendi.

Programda konuşan Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya, "Plastiklerin içlerindeki zehirli maddeler deniz canlıları beslenme zincirine halka oluyor ve insana kadar ulaşabiliyor. Deniz kıyılarımızı ve çevremizi kirletmeyelim, bu konu da birbirimize destek vererek gelecek nesillerimize temiz bir doğa bırakalım" dedi.

Vira Haber