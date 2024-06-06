Bodrum'da 7'si Çocuk 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Vira Haber