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  3. Bodrum'da 7'si Çocuk 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bodrum'da 7'si Çocuk 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 7'si Çocuk 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Vira Haber 

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