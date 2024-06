Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 47

ASİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, suyumuzu tasarruflu tüketelim” şeklindeki çağrısını yineledi.

ASKİ kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 2 Haziran tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 47,78. Aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Ankara'nın çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 10 baraj, 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp toplam hacme sahipken 2 Haziran tarihinde bu barajlardaki su miktarı 757 milyon 520 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajların dolulukları geçen yıl aynı tarihte 706 milyon 670 bin metreküp olarak ölçülürken bu yıl Ankara'nın 50 milyon 850 bin metreküp daha fazla suyu olduğu kaydedildi.



Günde kişi başı 237 litre su tüketiliyor

ASKİ'nin toplam abone sayısı şu anda 2 milyon 595 bin 323'e ulaşırken bu rakam her geçen gün nüfusa bağlı olarak artıyor. ASKİ verilerine göre, Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarı ortalama 237 litre olduğu belirlendi. Kente verilen günlük toplam su miktarı 2 Haziran tarihinde ise 1 milyon 576 bin 141 metreküp oldu.



“Suyumuzun her damlası çok kıymetli”

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, suyun bilinçli tüketimine yönelik çağrısını yineledi. Yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağının tüm dünyada olduğu gibi Ankara'da da sınırlı olduğunun altını çizen Akçay, şöyle konuştu:

“Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Bu nedenle su kaynaklarımızı dikkatli ve verimli kullanmalıyız. Artık toplum olarak su kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilincini yerleştirmeliyiz. Böylece su israfına geleceğimiz için hep birlikte “Dur” diyebiliriz. Biliyorsunuz yaz aylarına girdik. Özellikle çevre ilçelerde yaz aylarında arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle üst kotlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlarımızdan suyumuzu tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz.”



Dijital sensörler ile barajlara anlık takip

ASKİ, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürütüyor. Ayrıca ASKİ şeffaflık ilkesi gereğince kente içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli Barajlarının su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek, kurumun resmi internet sitesinde açıklıyor.

Vira Haber