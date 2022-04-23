23 Nisan Coşkusu Mavi Çocuk Etkinliği Bebek'te Kutlanacak

Bebekliler Derneği ve Bebek Semt Girişimi tarafından düzenlenen Mavi Çocuk şenliği, çocukları denizle bir araya getirerek, 23 Nisan’ı kutlarken aynı zamanda masmavi bir coşku yaşatacak. 2016 yılından beri “Mavi Vatan- Mavi Çocuk- Mavi Uygarlık” adıyla düzenlenen etkinlikte eğlenceli aktiviteler ve yarışmalar çocuklarla buluşacak. Çocukların deniz sevgisiyle tanışması ve denizcileşmesi için düzenlenen etkinlikte Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği Gönüllüleri’nin DAK/SAR botları denizde gösteri yapacak, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar sualtının güzelliklerini anlatmaya çalışacak.

Çünkü güzel ülkemizin 3 tarafı mavi vatanımız, denizlerimiz ile çevrili. Biliyoruz ki, bu güzel deniz ülkesinde, mavi vatanımızı mavi uygarlıkla buluşturabilirsek, mavi çocukları çoğaltabilirsek, daha bağımsız, daha demokratik, daha akılcı, daha bilimsel, daha üretken, daha çalışkan, daha cesur, daha çevreci ve tüm bunların sonucunda daha zengin ve daha mutlu olacağız.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün “European Maritime Day (EMD)” kapsamında Türkiye’yi temsil eden tek etkinlik olma özelliği taşıyan Mavi Çocuk, dolu içeriği ile bu 23 Nisan’da bir kez daha çocukları denizle ve deniz teması etrafında şekillenmiş etkinliklerde buluşturacak.

Pandemi önlemleri sebebiyle 2 senedir yüz yüze yapılamayan 23 Nisan Mavi Çocuk Şenliği bu sene sağlık önlemleri alınarak Bebek’te aynı anda 2 mekanda birden düzenleniyor. Bebek Parkı, yeşili koruma amacıyla sadece deniz üzerindeki etkinliklere ev sahipliği yaparken, parkın hemen karşısındaki Çınarlı Bahçe açılış ve ödül törenlerinin yanı sıra, konserler, katılımcı stantları ve çocuklara yönelik diğer tüm aktivitelerin merkezi olacak.

23 Nisan Mavi Çocuk kutlamaları kapsamında düzenlenen, gelenekselleşme yolunda ilerleyen bir de ödüllü yarışma var: Beşiktaş Kaymakamlığı himayesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce desteklenen "İstanbul, Çocuk ve Deniz" temalı, ilkokul çocuklarına yönelik resim, şiir, kompozisyon ve dijital içerik yarışmaları. İlkokul öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya, bu sene ağırlıklı olarak Beşiktaş ilçesi okullarından 200’ün üzerinde katılım sağlandı. Yarışmanın ödül töreni, günün son etkinliği olarak Bebek Çınarlı Bahçe’de gerçekleşerek ilk 3’e giren çocuklarımıza iPad, deniz temalı doğumgünü pastası hediye çeki ve sürpriz ödülleri verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere bugünü hatırlatacak isimlerine özel sertifika düzenlenecek.

23 Nisan günü 12.00 - 17.30 saatleri arası gerçekleşecek etkinlikte çocuklarımız ile birlikte Bebek’te buluşmak yapılacaktır.