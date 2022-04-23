KOSDER Başkanı Pınar Kalkavan Sesel’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Milletimizin kurtuluşunu müjdeleyen, egemenliğin kayıtsız ve şartız olarak yüce Türk milletine teslim edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü onur ve mutlulukla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı bu kutlu günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet iradesinin en üstün güç olduğunu ve Türk milletinin istiklaline hiçbir zaman engel olunamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Millet Meclisimizin kurulmasıyla birlikte demokrasinin tüm kazanımlarını elde eden milletimiz, çağdaş medeniyetlerin seviyesini yakalama adına önemli adımlar atmıştır. Ulusal bağımsızlığımızın teminatı ve aydınlık geleceğimizin güneşi olan çocuklarımıza verdiği önemi her fırsatta dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü “Geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız.” dediği çocuklara armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle varlıklarıyla bizlere neşe katan bütün dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, TBMM’nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Kosder Armatörleri ve İşletmecileri Derneği



