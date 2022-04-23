İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Tamer Kıran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet egemenliğinin ve demokrasimizin en önemli sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Umutsuzluğun, yoklukların ve zorlukların hâkim olduğu bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan ve Millî Mücadele’nin karargâhı olan Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı mucizesini gerçekleştirmiştir. Meclisimiz, millet iradesinden aldığı güçle, dün olduğu gibi bugün de devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuk bayramı olarak armağan ederek, ulusun geleceği olan çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermiştir.

Savaş ve şiddetten arındırılmış, huzur dolu bir dünyada yaşamanın özlemini çektiğimiz bugünlerde, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunmak, her türlü olumsuzluktan uzak, sevgi ve güven dolu bir ortamda yetiştirmek ve onlara sürdürülebilir bir dünya bırakmak en büyük görevimiz olmalıdır.

Bu anlamlı günü bize hediye eden Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu toprakları vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yarınlarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”