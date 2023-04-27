26. EMITT Turizm Fuarı, 28 binden fazla Ziyaretçiyi Ağırladı

Türkiye’nin lider sektörlerinde öncü fuarlar düzenleyen ICA Events tarafından organize edilen “26. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar, T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla açıldı. Fuar süresince Büyükelçiler, Konsoloslar, Valiler, katılımcı il ve ilçelerin Belediye Başkanları, bürokratlar ve sektörel birlikler tarafından ziyaret edilen EMITT’e ilgi büyüktü.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 26. EMITT Turizm Fuarı’nda 95 ülkeden 28 bin 815 ziyaretçi ve 600’e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar kapsamında her yıl gerçekleşen “Davetli Tur Operatörü” programına bu yıl Fransa, Tunus, Kanada, Bulgaristan, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Singapur ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 40 ülkeden gelen 150’yi aşkın davetli tur operatörü ve 5 uluslararası influencer katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleştirilen 26. EMITT Turizm Fuarı, turizm profesyonelleri ile uygun fiyata en iyi tatil destinasyonlarında tatil planlamak isteyenleri ağırladı.

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “EMITT son 25 yıldır turizm sektörünün büyümesine ciddi katkı sunan, her yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısını artırarak dünyadaki en büyük 5 turizm fuarından biri olmayı başarmış çok önemli bir organizasyon. Bu anlamda Cumhuriyetimizin 100. yılında fuarımızın kapılarını sektör paydaşlarına açması son derece gurur verici. Salgın öncesi rakamlar söz konusu olduğunda 2022 yılı sonunda, rekora imza atarak en çok turist ağırlayan üçüncü ülke olmayı başardık. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemize gelen toplam gelir ve ziyaretçi sayısını artırdık” dedi.

Açılış törenindeki konuşmasında “Turizm sektörünün Türkiye’nin uluslararası alandaki en önemli vitrini olduğuna vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Turizm insanları birbirlerine yaklaştırır yakınlaştırır. EMITT tam da bu ruhu taşıyan ve taşıtan bir etkinlik. Bu bağlamda emeği geçen bütün EMITT yöneticilerine ve sektör temsilcilerine teşekkürü İstanbul’umuz ve memleketimiz adına bir borç bilirim. Turizm sektörü memleketimizin en önde duran vitrini. Bizi gösteren bizi hissettiren bizi anlatan doğamızı, medeniyetimizi, geçmişimizi ve hatta geleceğe dair insanımızın vizyonunu hissettiren bir sektör” dedi.

26. EMITT fuarının Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “EMITT Fuarı, Turizm sektörünün kalbinin attığı bir etkinlik olarak bu sene de ziyaretçilerin akınına uğradı. Devletimizin üst düzey yetkilileri, sektöre yön veren markalar, tur operatörleri, acenteler ve birçok profesyonelin aynı masa etrafında buluşmasını sağladık. Turizm sektörüne yönelik 2023 yılı ve sonrası için öngörülerimizi paylaşarak, çözüm önerileri üzerinde durduk. 95 ülkeden toplam 28 bin 815 ziyaretçi, 600’e yakın katılımcı ve 5 uluslararası Influencera ev sahipliği yaptık. Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan EMITT’te katılımcıların daha fazla fayda sağlayıp daha verimli görüşmeler yapılabilmesi için geliştirilen B2B randevu sistemi ile tüm katılımcılarımız 40 ülkeden 150’yi aşkın davetli tur operatörüyle önceden randevulaşarak görüşme imkanına sahip oldu” dedi.

Türkiye’nin Önemli Destinasyonları EMITT’te Tanıtıldı

Tüm dünyadan katılımcıların, davetli tur operatörlerinin ve sektörün uzmanlarının sektörün küresel ve yerel gündem konularını tartıştığı Fuar’da; 95 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 100' yakın destinasyon yer aldı. 26. EMITT fuarında il ve ilçe belediyeleri Türkiye’nin turistik bölgelerini tüm dünyaya tanıtırken ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Balıkesir, Edirne, Antalya, Mardin, Diyarbakır, Kapadokya, Siirt ve Şanlıurfa gibi önemli destinasyonlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

EMITT Konferans Sahnesi’nde Turizm Sektörünün Geleceği Konuşuldu

Kapsamlı konferans ve etkinlik programıyla EMITT, katılımcı ve ziyaretçileri için bir bilgi, ilham ve network platformuna dönüştü. Bu yıl 26’ncı kez sektöre kapılarını açan EMITT 2023 Etkinlik Programı’nda; başta sürdürülebilirlik olmak üzere, sağlık ve wellness turizminde Türkiye’nin vizyonu ve çalışmaları, müşteri deneyimini geliştiren çığır açacak teknolojik uygulamalar, kültürel mirasımızın tanıtımı ve marka çalışmaları, eko, agro ve gastro turizm konusundaki iyi örnekler gündeme alındı.

EMITT Fuarının klasiklerinden biri olan Başkanlar Oturumu bu yıl da büyük ilgi gördü. Sektörün kanaat önderlerini buluşturan “Fikir Önderleri 2023 Turizm Öngörülerini Açıklıyor” başlıklı oturumu Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın yönetiminde, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED YK Başkan Yardımcısı Erkan Yağcı’nın katılımları ile düzenlendi. 26 yıldır sektöre hizmet veren ve sektörü büyütmek için çalışmalar yapan EMITT’in öneminin vurgulandığı oturumda, turizm sektörünün geleceği etraflıca tartışıldı. Ayrıca oturumda, sektöre yön veren son gelişmeler gündeme taşınırken; güncel turizm rakamları, tedbirler, aksiyonlar, gelecek beklentisi ve yol haritası gibi önemli konulara değinildi. “Türk Hava Yolları; İtalya ve Güzelliklerini Sunar” başlıklı oturum da günün bir diğer oturumu oldu.

Fuarın ikinci gününde, Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi’, ‘İhracat Stratejisinde Sağlık Turizmi Planı’, ‘Destinasyonları Klişelerin Ötesine Geçiren Influencer Stratejileri’ ve ‘Sektörün Yükselen Güçleri: Eko-Agro-Gastro Turizm’ başlıklı konular sektör temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. Destinasyonların, Influencerların ve vaka analizlerinin öne çıktığı oturumlarda, kültür turizminin öneminden bahsedilirken yeni destinasyonlar ve alternatif turizm türleri üzerine konuşuldu.

Fuarın üçüncü günündeki etkinlikler kapsamında; ‘Doğrudan Rezervasyonları ve Geliri En üst Düzeye Nasıl Çıkarırız?’, ‘Hedef Kitlenizle İlişki Kurmanın İpuçları: Özel Müşteri Deneyimleri Yaratmak’, ‘Sürdürülebilir Turizm Ekseninde Kültürel Miras’ ve ‘Metaverse: Turizm Kaynaklarını Genişleten Deneyim’ başlıklı konular sektör temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. Pandemi sonrasında beklentilerin değiştiğine dikkat çekilen oturumlarda otellerin rekabet ortamında fark yaratabilmelerinin gerekliliğinden, Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin hangi harcama kaleminde bulunduklarına ilişkin yapılan analizlere kadar pek çok konu konuşularak kültür mirasların değeri ve korunmasından bahsedildi.

Türkiye’nin tanıtımına ve turizm sektörünün marka haline gelmesine hizmet eden 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT’in son oturumları ‘Seyahat Teknolojilerinde Girişimci Ekosistemi’, ve ‘Travel Tech Turizm Sektörü Paydaşlarının İş Yapış Şekillerini Nasıl Kolaylaştırır?’ ile son gününde turizm sektöründe teknolojinin önemi konusunu ele alarak kapanışı yaptı.

Dört gün boyunca EMITT’te gerçekleşen birbirinden farklı destinasyon sunumları ile de profesyoneller ziyaretçilerle buluştu.

Vira Haber