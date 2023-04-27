"Dünya deniz ticaretindeki payımızı arttırmalıyız"

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ana başlığı, ‘balıkçılık’ oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, dünya deniz ticaretinden Türkiye ve Kocaeli’nin payının artması gerektiğini ifade ederek, “Almış olduğumuz payın arttırılması, buradaki kıymetli meclisin ve bizlerin en büyük görevi” dedi.

Meclis, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Meclis toplantısına geçilmeden önce Şube Meclis üyelerine ve Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) tarafından ‘teorik dalış eğitimi’ verildi.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Meclis toplantısına; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Kocaeli İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Levent Küçük, Kocaeli Su Ürünleri Müdürü Murat Çoşkun, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tıkız, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Umur Bucak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi 1. Nolu Balıkçılık Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Murat Kul, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu, Körfez Ticaret Odası Meclis Üyeleri; Mehmet Tüzer, Sadi Vatan ile Kocaeli denizcilik camiasının üyeleri de katıldı. “BAYRAMINIZI KUTLUYORUM”

Nisan ayı meclisinin açılış konuşmasını, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yaptı. Aracı, “Öncelikle tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. İnşallah çok daha güzel bayramlara, acısız bayramlara hep birlikte ulaşırız” dedi. Aracı’nın açıklamaları sonrasında, meclise davet edilen protokol üyelerinin konuşmalarına geçildi.

“KENTE BERABER HİZMET EDECEĞİZ”

Kürsüye ilk olarak, Kocaeli İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Levent Küçük geldi. Küçük, Kocaeli’de ki balıkçılık faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirmeden önce meclise seslenerek, “Kocaeli’de göreve başlayalı yaklaşık 3 ay kadar oldu. Artık Kocaeli’ye sizlerle beraber hizmet edeceğiz. Bu kent için hep beraber elimizden geleni yapacağımızı düşünüyor, biliyorum. Geçmiş Ramazan Bayramımız ile birlikte; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı da kutluyorum” dedi. Küçük, daha sonrasında; kentimizde gerçekleşen balıkçılık ve su ürünleri faaliyetleri, avcılık ile yetiştiricilik rakamlarını paylaştı.

BÖLGE BALIKÇILIĞININ GELİŞMESİNDE YOĞUN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Küçük’ün sonrasında konuşma yapmak için kürsüye, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı 1. Nolu Balıkçılık Faaliyetleri Meslek Komitesi Üyesi Murat Kul geldi. Kul, “Öncelikle hepinizin ve İslam aleminin geçmiş Ramazan ve 3 Nisan Bayramını kutluyorum. Odamız ve birliklerimizle beraber çaba halindeyiz. Gelecek neslimize nasıl bir deniz bırakacağımız ile ilgili yoğun mesai harcıyoruz. Sağ olsun Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli bölgesinde balıkçılığın gelişmesine dair yoğun çalışmalar yapıyor. Şube ile sürekli istişare halindeyiz. Sektörle ilgili Kocaeli’de önemli adımlar atılıyor. Kocaeli’deki balıkçılığın, kısa süre içerisinde eskiden olduğu gibi çok önemli yerlere geleceğine olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“BALIK, UCUZ VE SAĞLIKLI BESİNDİR”

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Üyesi Ali Sarı da balıkçılık üzerine mecliste söz alarak, “Eskiden İzmit Körfez’inde olamayacak kadar balık vardı. Balıkçılığın şu dönemde bir tanımı kaldığını düşünmüyorum. Balık, gördüğümüz ve bildiğimiz en faydalı besin olarak geçiyor. Diğer et ürünlerine göre fiyatı da faydası kadar makuldür. Birçok aile geçimini bu sektörden sağlamaktadır. Bu sebeple ortak yapılacak projeler, işbirliği çalışmaları için önemlidir. İlimizin Karadeniz kıyılarında 2 adet balıkçı barınağımız var. 2 adet su ürünleri kooperatifimiz de mevcut. Marmara Denizi’nde ise; 10 balıkçı kooperatifimiz bulunuyor. En kısa sürede Kocaeli’yi balıkçılık anlamında layık olduğu yerlere getireceğimize inanıyorum” dedi.

DOĞUSEL: “ÖNCELİĞİMİZ HALA DEPREM”

DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise konuşmasına, “Meclisimize katılım sağlayan konuşmacılarımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Büyük Felaket olarak adlandırdığımız Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 2 buçuk ayı aşkın süre geçti. Acılarımız hala taze olsa da, deprem bölgesindeki illerimizde atılan adımların hayatın normale dönmesi adına büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Depremi yaşayan illerimizde bir yandan büyük konut hamlelerine imza atılırken, diğer yandan da çalışma hayatının normalleşmeye başladığını görüyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak önceliğimizin hala deprem olduğunun bilinmesini istiyoruz” şeklinde başladı.

ÜLKE EKONOMİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye genelindeki son ekonomik verileri de meclis ile paylaşan Başkan Doğusel, “GSMH 2022 yılı 4.çeyrekte büyüme hızı % 3,5 artış, Sanayi Üretim İndeksinde 2023 yılı Şubat ayında yıllık bazda % -8,2 gerileme, Tüketici Fiyat İndeksinde 2023 Mart ayında yıllık % 50,5 artış, Tüketici Güven İndeksinde Nisan ayında bir önceki aya göre % 9,2 artış ile 87,5’e yükselmesi, ekonomide geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında olumlu sinyaller alındığına işaret etti.

“DIŞ TİCARETTE ARTIŞ VAR”

Dış ticaret istatistiklerinde Türkiye genelinde bu yılın Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %1,4 artarak 38 milyar $’a, ithalat ise %15,4 artarak 64 milyar $’a çıkmıştır. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı azalarak, %59,1’e gerilemiştir. İşgücü istatistiklerinde işsizlik oranı %10,4 seviyesinde olup, İşgücüne katılma oranı ise %53,1 düzeyinde” olduğu bilgilerini verdi.

KOCAELİ’NİN EKONOMİK VERİLERİ

Kocaeli’nin ekonomik verilerini de paylaşan Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında Kocaeli ili ihracatımız 9 milyar 481 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 18 milyar 680 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 4 milyar 388 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 2 milyar 231 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti.

“KOCAELİ DIŞ TİCARET RAKAMLARINDA MART AYINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU”

İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 6 milyar 195 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 6 milyar 590 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk üç ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 57 milyar 479 milyon lira. Mart ayında bir önceki aya göre ihracatta yüzde 28,2’lik bir artış, ithalatta da yüzde 19,6’lık bir artış yaşanmıştır” dedi.

“TÜRKİYE GENELİNDE 3. SIRADAYIZ”

Kocaeli’nin gemi istatistikleri bilgisini de aktaran Vedat Doğusel, “2023 yılı ilk üç ayında Kocaeli’ye 632 adet Türk bayraklı gemi, 1.618 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 2.250 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 18’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 6 milyon 312 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 12 milyon 899 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 19 milyon 211 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamda %15.3’lük pay almıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 463.286 TEU ile Türkiye genelinde 3. sıradadır.

“BİZİM GÖREVİMİZ BALIKÇILIĞI GELİŞTİRMEK”

Balıkçılığın, ülkemizde geliştirilmesi anlamında kendilerine çok iş düştüğünü belirten Doğusel, “Bu meclisimizde, balığın da bizim en önemli tüketim maddelerinden biri olduğu ve geleceğimiz konusunda önemli unsurlardan birini teşkil ettiğini anladık. Göreve geldiğimiz günden beri aslında hedeflediğimiz bir şey vardı; Biz Türkiye olarak, dünya deniz ticaretinden yaklaşık olarak %2 civarında bir pay alıyoruz. Biz ülke olarak bir şeyler yapmazsak o pazara başka ülkeler sahip çıkıyor. O yüzden almış olduğumuz payın arttırılması, buradaki kıymetli meclisin ve bizlerin en büyük görevi. Dünya’da belki de en iyi balıkçılar bizde, 3 tane denizimiz var” değerlendirmelerinde bulundu.

“DENİZE YATIRIM YAPMALIYIZ”

Yatırımın denize ve balıkçılığa daha çok yapılması gerektiğinin altını çizen Doğusel, “İmkanlarımız bol. Sadece nitelik kazandırmamız gerekiyor. Buna her zaman inandım; Dünyanın en güzel toprağında yaşıyoruz, dünyanın en güzel yerindeyiz. Bizler, kıymetli iş adamlarımızı denize yatırım yaptırma konusunda ikna etmeliyiz. Balıkçılığı, algıda yakaladığımız tezgah balıkçılığı gibi değil, endüstriyel düşünmeliyiz. Balık yağı hapını bile biz üretmeliyiz” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

OCAK: “KOCAELİ’DE GÖREV YAPMAKTAN MUTLUYUM”

Son olarak duygu ve düşüncelerini aktarmak üzere kürsüye gelen Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak,” Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin Nisan ayı meclis toplantısı hayırlara vesile olsun öncelikle. Geçmiş bayramlarınızı kutluyorum, nice sağlıklı bayramlar diliyorum. Konuşmama şöyle başlamak istiyorum; Kocaeli’yi çok seviyorum. 2003-2011 yılları orasında Kocaeli’de müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Daha sonrasında görevimiz gereği çeşitli illeri gezdim. Ama tekrardan Kocaeli’ye dönmeği Allah bana nasip etti” dedi.

“KOCAELİ ÇOK YOL KAT ETMİŞ”

Kocaeli’den ayrıldığım yıllar arası burası çok daha fazla yol kat etmiş diyen Ocak, “Konteyner limanlarının artışı, küresel bir yapıda bütün Türkiye’nin ticaretini buraya getirdi. Aranızda daha önceden tanıdığım iş insanları var. Kocaeli’de çalışırken hep uyum içerisinde çalıştık, yeni dönemimizde de eminim ki bu böyle olacak. İMEAK Deniz Ticaret Odamız da kentimize çok güzel dokunuşlar sağlıyor. Vedat Doğusel ve emeği geçen tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Kocaeli’yi el ele vererek deniz kenti olma yolunda daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Tamamlanan konuşmaların ardından meclis, şube faaliyet raporunun sunumu ve onaylanması, meclis üyelerinin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber