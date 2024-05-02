300’den Fazla Tekne İzmir’de ‘Karaya Çıktı’

Türkiye’nin karada düzenlenen en büyük ikinci fuarı, 1 Mayıs’ta Fuarİzmir’de görkemli bir törenle kapılarını açtı. 5 Mayıs’a kadar devam edecek fuarda, bu yıl 300’den fazla tekne görücüye çıkarken, fuar sonuna kadar ziyaretçi sayısının da 30 bini aşması bekleniyor. 50 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarın, sektöre ve şehir ekonomisine ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

MAST - İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 1 Mayıs’ta ikinci kez kapılarını açtı. ED Fuarcılık ile İZFAŞ tarafından İzmir’de ikinci kez düzenlenen ve 5 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda; dünyaca ünlü tekne markaları, sektörün en büyük yerli üretici tekne, ekipman ve aksesuar firmaları bir araya geldi. Geçen yıl Almanya’dan Körfez Ülkelerine, İtalya’dan Macaristan’a kadar birçok ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından yerli-yabancı olmak üzere toplam 20 bin 540 kişinin ziyaret ettiği fuarı, bu yıl 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenirken, fuar alanı da geçen yıla göre metrekare bazında yüzde 50 büyüdü. 50 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 300’den fazla tekne sergileniyor.

GEÇEN YILA GÖRE İKİ KAT BÜYÜDÜ

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ile İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER)’nin de destekçiler arasında yer aldığı fuarda; boyları 3 metreden 16 metreye kadar değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri, son teknoloji botlar, ekipman ve aksesuarların sergilendiğini kaydeden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, İzmir’de ikinci kez düzenlenen fuarın Türkiye’de karada düzenlenen en büyük ikinci fuar olduğunu ve İstanbul’ dan sonra fuara ev sahipliği yapabilecek en büyük limanın da İzmir olabileceğini dile getirdi. Geçen yıla göre fuarın hem tekne sayısı bakımından hem de alan olarak daha da büyüdüğüne dikkat çeken Dilek Soydan, İzmir'in lokasyonunun stratejik olarak tekne ve yat sektörü için çok kıymetli olduğunu da kaydetti. Geçen yıl düzenlenen fuarda toplam değeri 500 milyon TL’yi bulan 250 teknenin görücüye çıktığını hatırlatan Dilek Soydan, “Tekne ve yat sektörü, fuar boyunca birçok anlaşmaya imza atarak ekonomik anlamda hem sektöre hem de şehrin ekonomisine çok ciddi bir değer kattı. Geçen yıl fuarda elde edilen başarı sonrası fuar alanımızı daha da büyütme kararı almıştık. Şimdi, büyüyen fuarımızla hem sektöre hem de şehrin ekonomisine daha fazla katkı sunuyoruz. Fuarımız büyümesine rağmen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tam dolulukla başladı. Hem yerli üreticilerimiz hem de global markalar fuarımızda yer alıyor. Türkiye’nin en yeni ve en büyük fuar alanında bu fuarı düzenliyor olmamız da büyük bir avantaj.” dedi.

ŞEHİR EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

İzmir’in tekne ve yat üretiminde güçlü şehirler arasında yer aldığını kaydeden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, ikinci kez düzenlediğimiz fuarla bu güce destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fuara olan ilginin geçen yıla göre bir hayli yükseldiğini vurgulayan Emel Yılmaz, “Geçen yıl fuara katılan firmalarda yerli ve yabancı oranları yarı yarıyaydı. Bu yıl da oranın benzer seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, önceki yıla göre yerli üreticilerin sayısının arttığını gözlemliyoruz. Bu durum üretim tarafında başarılı olduğumuzun da bir göstergesi.” dedi. Türkiye’nin şu anda üretimde dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığının altını çizen Emel Yılmaz, “Üretim tarafında çok ciddi bir iş gücüne sahibiz. Kaliteli üretim yapan üreticilerimiz, dünyanın birçok noktasından talep görüyor. Fuarlarda da bu talebi net bir şekilde görüyoruz. Düzenlediğimiz fuarlar sayesinde çok ciddi ticaret hacmi yaratılıyor. Geçen yıl İzmir’de düzenlediğimiz fuar da şehir ekonomisine ciddi katkı sağlamıştı. Bu yıl da benzer bir performans yakalanacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vira Haber