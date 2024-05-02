ABD’nin Gazze Kıyısına İnşa Ettiği İskelenin Yüzde 50’den Fazlası Tamamlandı
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, ABD ordusunun Gazze Şeridi kıyısına insani yardımların bölgeye deniz yoluyla ulaştırılması için inşasına başladığı iskelenin yüzde 50’den fazlasının tamamlandığını açıkladı.
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ABD ordusu, Gazze Şeridi kıyısına insani yardımların bölgeye deniz yoluyla ulaştırılması için iskele inşasına devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, yaptığı açıklamada, iskele inşasındaki son duruma değinerek, "Bugün itibariyle iskelenin kurulumunun yüzde 50'sinden fazlasını tamamladık. Yüzer iskele tamamen inşa edildi ve kuruldu. Geçit ise devam ediyor" ifadelerini kullandı. Singh, iskelenin birden fazla bölümden oluştuğunu belirtti.
Vira Haber
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Etiketler : ABD, Gazze, Liman, Liman İnşası
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