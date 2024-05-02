İnci Kefalinin Gece Yolculuğu Başladı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Yumurta bırakmak için tatlı sulara çıkan inci kefali balığına 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanırken, bu yolculukta eşsiz görüntüler yaşanıyor. Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. İnci kefali, yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.



"İnci kefali gece kendini daha iyi güvende hissediyor"

Üç ay boyunca balıkların üreme yolculuğunu takip eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Nisan'dan itibaren akarsuların ağızlarına toplanan inci kefalleri, 3 aylık göç yolculuğuna başladı. Göç esas geceleri yoğunlaştı. Geceleri balık kendini daha güvende hissettiği için martılar ve diğer canlılardan daha rahat korunması için göç gece yoğunlaşıyor. Şu anda bulunduğumuz alan Bandimahi Çayı. Sevinerek söylüyoruz ki jandarma yine balık için nöbet tutuyor, balığı koruyor. Bundan dolayı mutluyuz. Ümit ediyoruz ki sezon sonuna kadar bu koruma çalışmaları aynı hızla devam eder ve bu üreme dönemi başarılı bir şekilde geçer. Burada önemli olan konu balık kendini gece daha güvenli hissediyor ve bu sebepten dolayı göç gece daha yoğun geçiyor" dedi.

Vira Haber