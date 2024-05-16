365 Oda ve Borsa Başkanına Yeşil Pasaport Müjdesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Genel Kuruluna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80. Genel Kuruluna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Bu 20 yıllıklar bizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecan sebebiyle de pasaport olayını Dışişleri Bakanı’mızla da görüştük. İnşallah yaklaşık 365 yanılmıyorsam oda-borsa başkanlarına bu yeşil pasaporttan verilecek. Hayırlı olsun. Görevde oldukları süre içerisinde yeşil pasaportu kullanma imkanına sahip olacaklar” dedi.
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Etiketler : Yeşil Pasaport, Recep Tayip Erdoğan, TOBB
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