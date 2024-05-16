365 Oda ve Borsa Başkanına Yeşil Pasaport Müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80. Genel Kuruluna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Bu 20 yıllıklar bizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecan sebebiyle de pasaport olayını Dışişleri Bakanı’mızla da görüştük. İnşallah yaklaşık 365 yanılmıyorsam oda-borsa başkanlarına bu yeşil pasaporttan verilecek. Hayırlı olsun. Görevde oldukları süre içerisinde yeşil pasaportu kullanma imkanına sahip olacaklar” dedi.