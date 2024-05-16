Caretta Carettaların Yumurtlama Alanlarından Kazanlı Sahili Temizlendi

Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Kazanlı Kültür ve Sanat Evi eğitmenleri ile kursiyerlerinin de katıldığı etkinlikte, Çevre Koruma Kontrol ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kazanlı Mahallesi sahilinde biriken çöplerle, denizden gelen atıkları topladı. Caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar gelmemesi için temizlik çalışması esnasında sahilin üst bölümüne şerit çekildi. Etkinliğe anneleri ile katılan çocuklar da çöp topladı.



"Buralar bizim doğamız, evimiz, yaşam alanlarımız"

Bölge sakinlerinin piknik yapmak veya denize girmek için kullandığı sahilde gerçekleşen temizlik çalışmasına Başkan Hoşyar Sarıyıldız da katıldı.

Doğanın korunması, çevrenin temiz ve sağlıklı tutulması noktasında daha duyarlı ve dikkatli olunması çağrısında bulunan Sarıyıldız, "Belediyemizin emektarları, halkımız, bu alanda çalışma yürüten STK’lar ve çocuklarımızla sahil şeridimizi temizledik. Durum maalesef vahim bir halde. Sahilimiz, plastik atıklardan geçilemeyecek hale gelmiş. Burası aynı zamanda caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bir bölge. Böylesi bir yerde bu tür kirlilik olması bizleri derinden üzdü. Halkımıza çağrımız, doğamızı, çevremizi lütfen temiz tutalım, kirlenen yerleri el birliğiyle temizleyelim. Çünkü buralar bizim doğamız, evimiz, yaşam alanlarımız" dedi.

Çok sayıda personelin de yer aldığı etkinlikte, denizden gelen çeşitli atıklar ve çöpler ile naylon, plastik ve cam kırıkları gibi çöp ve atıklar poşetlenerek çöp taksiler yardımıyla sahilden çıkarıldı.

Ekiplerin, başta Kazanlı olmak üzere diğer sahil bölgelerinde de temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdüreceği bildirildi.

Vira Haber