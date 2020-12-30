4. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığında kısa ve orta vadede yükselmeye devam edeceğini söyleyerek, "Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2020 yılında yaklaşık 500 milyon ton olmuştur. Tüm olumsuz gelişmelere ve son zamanlardaki boş konteyner krizine rağmen ülkemizde bir düşüş beklemiyoruz." dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO destekleriyle düzenlenen "4. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" internet üzerinden çevrimiçi olarak başladı.

Kongrede bir konuşma yapan Baylan, lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi için Bakanlığın çalışmalar yaptığını, küreselleşmeden dolayı dünyanın bir ucundaki gelişmenin Türkiye'yi de etkileyebildiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) lojistik hizmetlerini etkilediğini belirten Baylan, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgının deniz ticaretini etkilememesi mümkün değildir çünkü dünya ticaretinin halihazırda yaklaşık yüzde 85'i deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Kovid-19 aynı zamanda deniz taşımacılığının önemini daha belirgin hale getirmiş, zaruri ve kritik ürünlerin deniz yoluyla taşımacılığına devam edilmektedir. Bu dönemde yolcu gemileri, içlerinde hasta yolcu bulunması nedeniyle uzun süre limanlara alınmamıştır. Gemi adamları, uzun süreler boyunca gemilerde çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştır. Hem uluslararası boyutta hem de Bakanlık olarak, denizcilik sektörünün sekteye uğramaması, limanların etkin bir şekilde işlemeye devam etmesi birçok tedbir hayata geçirilmiş, gemi adamlarımız dünyada olduğu gibi ülkemizde de kilit çalışan ilan edilmiştir. Denizciliğimizin daha da gelişmesi, denizlerden sağlanan imkanların daha da artırılması, kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılarak en etkin şekilde kullanılması ve lojistik maliyetlerin en aza indirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz."

Baylan, 2020 yılında dünya taşımacılığında yüzde 4'e yakın bir düşüş beklendiğini ifade ederek, Türkiye'de dış ticaret konulu yüklerin geçen yıla göre göre yüzde 3'e yakın bir oranda arttığını kaydetti.

Türkiye'nin limanlarının büyüdüğünü aktaran Baylan, "Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2020 yılında yaklaşık 500 milyon ton olmuştur. Tüm olumsuz gelişmelere ve son zamanlardaki boş konteyner krizine rağmen ülkemizde bir düşüş beklemiyoruz. Tüm bu veriler ışığında ülkemizin deniz yolu taşımacılığında kısa ve orta vadede yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"TÜRKİYE KONUMU İTİBARİYLE LOJİSTİK ALANINDA KURAL KOYAN BİR ÜLKE"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise salgın nedeniyle birçok ülkede krizler yaşandığını belirterek, özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerin önemli olduğunu söyledi.

Salgının bitmesi halinde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada dış nedenlerle problemlerin bitmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Karademir, "Yaşadığımız coğrafya krizlerin farklı şekillerde sürekli var olduğu bir yer. Kovid-19 bitince kriz bitmeyecek. Önemli olan krizleri nasıl yöneteceğimize ve ne tür önlemler almamız gerektiğine odaklanmamız. Türkiye konumu itibariyle lojistik alanında kural koyan ve piyasayı domine eden bir ülke olmakla birlikte bu tarihi bir misyondur." dedi.

Çevrimiçi düzenlenen, ulaştırma ve lojistik sektörü alanında çalışan sektör temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya geldiği kongrede bugün ve yarın 13 farklı oturum başlığı altında lojistik alanındaki yenilikler, sorunlar ve alternatif çözümler konuşulacak.

Vira Haber