Boy Sınırı Altındaki 50 Ton Hamsiye El Konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karasu Sahil Güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Akçakoca Limanı'nda yapılan denetimde, balıkçılar tarafından tutulan ve avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 50 ton hamsiye el konuldu.

Su Ürünleri Kanunu'na göre balıkçı teknesi sahibine ve tayfalara idari para cezası uygulandı.

Yasal boy sınırına uymayan hamsiler, ekipler tarafından teknelerden alınarak yem fabrikalarına gönderildi.

Denizlerde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması için denetim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Vira Haber