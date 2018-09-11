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40 yıldır denizlerin röntgenini çekiyor

40 yıldır denizlerin röntgenini çekiyor

Koca Piri Reis, 40 yıldır Türkiye'nin denizlerdeki gözü... Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'nde sismik, jeolojik ve biyolojik çalışmalar yürüten araştırma gemisinin dünyada çok az rakibi var.

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Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'nde  sismik, jeolojik ve biyolojik çalışmalar yürüten  araştırma gemisi Koca Piri  Reis, 40 yıldır Türkiye'nin deniz araştırmalarında önemli rol üstleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi  Enstitüsüne bağlı Koca Piri Reis gemisi, Türkiye'nin "denizlerdeki gözü" olarak  hizmet veriyor.

Deniz kimyası, fiziksel oşinografi, canlı deniz kaynakları, kıyı  mühendisliği ve sualtı arkeolojisi alanlarında çalışmalar yapan gemi, elde ettiği  verilerle yeni projelere ışık tutuyor.

Koca Piri Reis, sahip olduğu konumlama sistemi, oşinografik,  biyolojik, jeolojik-jeofizik ekipmanlar ve laboratuvarıyla iyi bir teknolojik  altyapıya sahip olmasının yanı sıra bir limana yanaşmadan 15-20 gün aralıksız  seyir yapabiliyor.

Stratejik çalışmalara imza attı

Gemi, bilimsel araştırmaların yanı sıra Türkiye için önemli stratejik  görevler icra ediyor.

Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları  yapabilecek özellikteki 36 metre uzunluğa sahip Koca Piri Reis Gemisi, geçmişte  Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz araştırması çalışmalarını gerçekleştirdi.

Akdeniz'de Türk kara sularında 18 kilometrelik alanda 2 boyutlu sismik  araştırma yapan gemi, 2011'de Kıbrıs Rum kesiminin adanın güneyinde petrol arama  çalışmalarına başlaması sonrası demirli olduğu Urla Limanı'ndan Akdeniz'e hareket  ederek Kıbrıs Adası'nın güneyindeki bölgede sismik veri toplama çalışması yaptı.

Koca Piri Reis, Kıbrıs'ın güneyindeki ''G bölgesi ruhsat sahasında''  sismik veri topladıktan sonra Norveçli bir petrol şirketi için Marmara Denizi'nden sismik veri sağladı.

"Çok az rakibi var"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Kasım 2018'de geminin hizmette  40. yılını kutlayacaklarını söyledi.

Koca Piri Reis'in üniversitenin ve devletin gurur duyulan bir varlığı  olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hotar, "40. yılını dolduracak. Gemimizin başka bir  örneği, bu kesintisiz hizmet anlamıyla yok. Deniz bilimlerinin tüm alanlarında  hizmet verebilen, araştırma, çalışma yapabilen, uluslararası düzeyde de çok az  rakibinin olduğu bir gemi." diye konuştu.

Prof. Dr. Hotar, amaçlarının ülkenin bu alanla ilgili çalışmalarına  hız kazandırmak, bilimsel desteği artırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gemimizin akademisyenlerimizle, ülkemizin önemli kurumlarıyla ortak  yaptığı çalışmalarda ülkemizin politikalarının belirlenmesine, bunlara yön  verilmesine destek olacak çeşitli projelere imza atılmış. Sonuçlandırılmış ya da  devam etmekte olan projeler var. Küresel rekabetin bu kadar yoğun yaşandığı,  ülkelerin birbiriyle yarış içinde olduğu bir ortamda, bizim böyle bir stratejik  anlamda gücümüzün olması çok önemli. Hem çeşitli araştırmaları yapmada hem  projeleri yürütmekte hem de araştırma sonuçlarına göre bunları fiiliyata  geçirmekte çok önemli bir ekipmanımız. Ülkemizin politikalarına yön veren stratejik bir önemi var."

Vira Haber

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