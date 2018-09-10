Ruslar ekranoplan geliştirmek için kolları sıvadı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya’da füzelerle donatılacak ekranoplan araçlarının geliştirilmeye başlandığını duyurdu. Manturov, “Şu anda Rusya Savunma Bakanlığı 2027’ye kadarki dönemi kapsayan devlet silahlanma programı çerçevesinde ekranoplan geliştirmeye başladı. Bu hava aracını diğerlerinden farklı kılan özellik, füzelerle donatılacak olması” diye konuştu.

Ekranoplanların Kuzey Deniz Yolu’nun güvenliği ve Karadeniz ile Hazar Denizi üzerindeki devriye uçuşları için kullanılacağını belirten Manturov, “Uzmanlara göre ekranoplan, düşman radarları için görünmez olan etkili modern bir silah olacak” ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği, en başta 1960’lı yıllarda yüksek hızlı ulaşım araçları olarak tasarlamaya başladığı ekranoplanları daha sonra genellikle Hazar Denizi’nde ve Karadeniz’de kullanmıştı. Geçen temmuzdaysa 2027’ye kadarki dönemi kapsayan devlet silahlanma programı çerçevesinde Orlan adlı ekranoplanların deneme versiyonunun geliştirileceği ifade edilmişti.

Vira Haber