Ot yiyen köpekbalığı türü keşfetti!

Bilim adamları uzun bir süredir köpekbalıklarının yalnızca etobur canlılar olduğunu zannediyordu...

Köpekbalığı gezegenin en vahşi hayvan türleri arasında gösteriliyor. Bilim adamları uzun bir süredir köpekbalıklarının yalnızca etobur canlılar olduğunu zannediyordu…

Ancak okyanus canlı hayatı açısında sürprizlerle dolu bir yer. Bilim insanları, en yaygın bulunan köpekbalığı türlerinden birinin etobur değil omnivor (hem etçil hem otçul beslenme) olduğunu keşfetti.

Yeni çalışmaya göre, biyolojik adı a Sphyrna tiburo olan köpekbalığının beslenme biçimi “flexitarian”. Yani Amerika civarındaki koylarda yaşayan nispeten küçük bu tür bazen etçil bazen de bitkisel beslenebiliyor.

Köpekbalığının otu yanlışlıkla yediği zannediliyordu

Aslında bu türün bol miktarda deniz yosunu tükettiği 10 yıldan fazladır biliniyordu. Hatta bu türün mide içeriğinin %62’sinin su bitkilerinden oluştuğu belirlenmişti.

Ancak araştırmacılar bunun bir beslenme tercihi olmadığını, sığ sularda yengeç ve diğer küçük canlıları arayan köpekbalığının yesin yosununu yanlışlıkla yuttuğunu düşünüyordu. Köpekbalıklarının hayatta kalmak için bitkisel besin yiyebileceği veya sindirilebileceği bugüne de düşünülmemişti.

Araştırma detayları

Araştırma için Florida Körfezi’nden alınan deniz yosunu çoğaltıldı. Bitkilere sonradan kolayca tanımlanabilecek özel bir kimyasal imza eklendi.

5 tane Sphyrna tiburo türü köpekbalığına %90’ı deniz yosunu %10’u da mürekkep balığından oluşan bir diyet sunuldu. 3 haftadan sonra tüm balıkların kilo aldığı görüldü.

Yapılan kan testlerinde de deniz yosununa ait besinlerin köpekbalığı vücudunda emildiği belirlendi.

Vira Haber