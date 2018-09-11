Çin ile Katar arasında 22 yıllık LNG anlaşması

Katar kamu enerji şirketi Qatargas, Çinli PetroChina International şirketine yılda 3,4 milyon ton civarında LNG gönderecek.

Katar'ın devlet kontrolündeki LNG şirketi Qatargas, PetroChina'nın bağlı ortaklığı PetroChina International ile 22 yıl için geçerli olarak anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Qatargas, Çin7e yılda 3,4 milyon ton civarında LNG gönderecek.

İLK KARGO BU AY TESLİM EDİLECEK

Çin'e gönderilecek LNG, Qatar Petroleum, Total ve Exxon Mobil'in ortak oldukları Qatargas 2 projesinden sağlanacak. Katar'dan Çin'e ilk LNG kargosu bu ay teslim edilecek.

Çin'in geçen yıl yüzde 46 artışla 38,1 milyon ton olan LNG ihalatının 2020 yılına kadar yüzde 70 artarak 65 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Vira Haber