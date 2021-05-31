42 Belediyeden Müsilaj Uyarısı: Tehlike Büyüyor

42 üyesi bulunan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB), Marmara Denizi‘nde ekosistemi tehdit eden, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj hakkında bir açıklama yaparak kurumları harekete geçmeye davet etti.

EMARÇEB tarafından yapılan ‘Marmara Denizi’ndeki müsilaj ne bir başlangıç ne de bir son’ başlıklı açıklamada “Son yıllarda Ülkemizde yaşanan çevre katliamı ve gösterilen duyarsızlık had safhadadır” denildi.

‘CANLI YAŞAMI TEHDİT ALTINDA’

Açıklamada “Artan nüfus ile doğru orantılı olarak insan kaynaklı evsel atık suların tam olarak arıtılmadan denizlere, göllere ve akarsularımıza deşarj edilmesi, aynı zamanda bu su kaynaklarına yakın alanlarda kurulan endüstri ve sanayi tesislerinin atık sularını, bırakın yeterli arıtmayı, arıtma bile yapmadan atık sularını deşarj etmeleri sonucu, doğa ve eş zamanlı olarak tüm canlı yaşamı tehdit altındadır” ifadeleri kullanıldı.

‘BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMELİ’

Marmara Denizi’nde aylardır görülen deniz salyası tehlikesinin giderek büyüdüğüne dikkat çekilen açıklamada “Birçok uzman Marmara Denizi’nde görünen müsilajın, küresel ısınmaya bağlı olarak Marmara Denizi’nde su sıcaklığının yükselmesi ve bu bölgede sanayi, endüstri ve evsel atık sularının arıtılmadan Marmara Denizi’ne bırakılması sonucu ortaya çıktığını söylüyor” denildi. Açıklamada şu çağrıda bulunuldu:

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği olarak, en genç denizimiz olan Marmara Denizi başta olmak üzere, tüm deniz ve göl çevrelerinde kurulu olan atık su arıtma tesislerinin (evsel-sanayi-endüstri) bir an önce denetlenip, deşarj değerleri yasal sınırlar içerisinde olmayan tesislere gerekli yaptırımların yapılması ve bir an önce harekete geçilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz.

Vira Haber