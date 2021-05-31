İzmir’de Sezonun İlk Deniz Temizliği Karaburun’da Yapıldı

Deniz Polisi, Ege Octopus Dalış Merkezi dalışçıları ve Lansinoh firması gönüllü dalışçılarının deniz dibi temizliği yaptığı etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Karaburun Belediyesi de destek verdi. Deniz dibi temizliğine katılımcılar da kıyıdan eşlik ederek, sahili temizledi. Deniz dibinden çıkartılan hayalet balık ağları, otomobil lastikleri, halat parçaları, kıyıdan toplanan evsel atıklarla birlikte yaklaşık 500 kilogram atık toplandı. Katılımcılara çiçek ve sertifika takdiminin ardından denizlerin önemi ve kirlilik tehdidi vurgulanarak etkinlik sona erdi.

HAYALET AĞLAR ENDİŞELENDİRDİ

Temizlikte özellikle deniz dibinden çıkan bir tekne dolusu hayalet ağ, şaşkınlık ve endişe yarattı. Karaburun kıyılarının birçok yere göre temiz olmasına rağmen deniz dibinde bulunan hayalet ağlar, deniz canlılarını ve diğer atıkları toplayarak büyük kirlilik ve tehdit oluşturuyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi yapılan etkinlikle ilgili konuşan DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Pandemide gökyüzünün, temiz havanın, mavi denizlerin, yemyeşil doğanın hayatımızın bir parçası olduğunu bir kez daha anladık. Masmavi denizlerde yüzmek, tertemiz sahillerde eğlenmek istiyorsak denizlerimizi korumak zorundayız. Elbette önemli olan temizlemek değil kirletmemek. Herkesi gönüllü olarak denizlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Etkinliğin sponsoru olan Lansinoh Emzirme Ürünleri ve Bebek Bakımı Genel Müdürü Barbaros Karadağ, 2030 yılına kadar İklim Nötr taahhüdünü ortaya koyarak, tüm ekonomik faaliyetlerinde kurumsal sürdürülebilirlik stratejisini benimsediklerini söyledi. Karadağ, Dünya Çevre Günü’ne yönelik işbirliğinin çevrimiçi eğitimler, denize yönelik yeni projeler ve çevre dostu temizlik ürünleriyle devam edeceğini vurguladı.

Vira Haber