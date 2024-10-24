43 Ülkeden 700’e Yakın Denizci SHIPROUTE-24’te Buluştu

Misafir ülke olarak Hollanda’nın yer aldığı etkinliğe, 43 ülkeden 700’e yakın seçkin denizci büyük bir ilgi gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, BIMCO Başkanı Nikolaus H. Schües, Avrupa Topluluğu Armatörler Birlikleri Başkanı Karin Orsel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Hollanda Kraliyet Armatörler Birliği Başkanı Theo Klimp, Yunan Koster Armatörleri Derneği Başkanı Charalampos Simantonis, Uluslararası Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Metin Düzgit, INTERCARGO Başkan Yardımcısı Spyros Tarasis, dünyanın önde gelen denizci sivil toplum kuruluşlarının ve denizcilik sektörüne hizmet veren birbirinden önemli şirketlerin temsilcileri ile sektör profesyonellerin katıldığı SHIPROUTE-24’ün açılış konuşmasını KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik yaptı.

Çendik: Konferans Konuşmacılarımıza ve Tüm Konuklarımıza Teşekkür Ediyorum

Konuşmasına etkinliğin misafir ülkesi Hollanda’yı temsilen katılan Hollanda Kraliyet Armatörler Birliği (KVNR) teşekkür ederek başlayan Başkan Hakan Çendik, KOSDER ve KVNR iş birliğinin 10 ay öncesine dayandığını kaydetti. SHIPROUTE-24’ün bu iş birliğinin ürünü olduğunu ifade eden Hakan Çendik, katkıları için KVNR Yönetim Kurulu Başkanı Theo Klimp’a, Genel Müdür Annet Koster’e, Yönetim Kurulu Üyeleri ile İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nathan Habers’e verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Dünya denizciliğinin lider kuruluşlarının temsilcilerine de teşekkür eden Çendik şunları söyledi: “Zaman ve mesafe gözetmeksizin davetimizi geri çevirmeyen başta dünya denizcilik sektörünün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere konferans konuşmacılarımıza ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Konferansımızda dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uluslararası yetkinliğe sahip konuşmacılar ve moderatörler dünya denizcilik sektörünün gündemindeki evrensel konulara ilişkin detaylı sunumlarıyla bizleri aydınlatacaklar.” Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, SHIPROUTE’un aynı zamanda bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı, iş birliği fırsatları ve networking olanağı sağlayan bir platform olduğunu da vurguladı. Hakan Çendik, etkinliğin her iki yılda bir yeni bir konuk ülkeyle Türk ve dünya denizciliğinin faydasına sunulacağının müjdesini de katılımcılarla paylaştı.

Hakan Çendik’in konuşmasından sonra KVNR Yönetim Kurulu Başkanı Theo Klimp, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış bölümünde yayınlanan; Türk deniz ticareti ve Türk koster filosunun tarihsel gelişimini konu alan açılış videosu da katılımcılar tarafından büyük bir beğeni topladı.

Açılış konuşmalarının ve kurdele kesiminden sonra konferans bölümüne geçildi. İlk olarak ana tema konuşmacısı olarak Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nden Profesör Hercules Haralambides, “COVID-19, jeopolitik çalkantılar, artan mevzuat ve düzenlemeler karşısında denizcilik ekonomisi ne kadar dayanıklı?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Haralambides’in konuşmasının hemen ardından başlayan, moderatörlüğünü ise BIMCO Başkanı Nikolaus H. Schües’ün üstlendiği, panelist kadrosunu da KVNR Yönetim Kurulu Başkanı Theo Klimp, C&B More Rotterdam Kurucu Ortağı Connie Roozen, Dünya Bankası Kıdemli Ulaştırma Uzmanı Andrew Losos ve Prow Capital Ortağı Gust Biesbroeck’un oluşturduğu “Finans perspektifinden gemi inşasına yaklaşım.” konulu birinci panele geçildi.

Konferansın ikinci bölümünün içeriğini IMO Yönetmelikleri ve AB ETS kapsamında enerji dönüşümüne odaklanan gemiler oluşturdu. Moderatörlüğünü Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mehmet Ziya Söğüt’ün yaptığı panelde, Avrupa Topluluğu Armatörler Birlikleri Başkanı Karin Orsel, Hollanda A2B-Online Genel Müdürü Gerhard Quist ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Ar-Ge Komisyonu Üyesi Murat Avinal konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansın üçüncü ve son panelinde de Hong Kong Sözleşmesi çerçevesinde Avrupalı armatörler ve Türk gemi geri dönüşüm tersaneleri için fırsatlar derinlemesine analizlerle ele alındı. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Eski Müsteşarı Büyükelçi Suat Hayri Aka'nın moderatörü olduğu panelin konuşmacıları ise; Hollanda Kraliyet Armatörler Birliği Genel Müdürü Annet Koster, BIMCO Hükümetlerarası Katılım Müdürü Gudrun Janssens, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Tersane İşleri Daire Başkanı Burak Kemerci oldu.

Gala Yemeği’ne Denizcilik Sektörü Büyük İlgi Gösterdi

Konferansın ardından gerçekleştirilen gala yemeğinin açılış konuşmalarını da sırasıyla Hollanda Kraliyet Armatörler Birliği Genel Müdürü Annet Koster, Yunan Koster Armatörleri Derneği Başkanı Charalampos Simantonis, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptı.

Konuşmalardan sonra etkinliğin misafir ülkesi Hollanda’nın vatandaşı ve Türk kökenli yetenekli müzisyen Karsu da sahne aldı. Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yıl dönümüne aynı zamanda KOSDER’in de 10. yaşını kutladığı bir yıla denk gelen SHIPROUTE’un kapanışı pasta kesim töreniyle tamamlandı.

Vira Haber