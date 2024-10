ASEF ve Sea Europe Toplantılarına GİSBİR Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) asil üyesi olduğu Asia-Europe Foundation (ASEF- Aktif Gemi İnşa Uzmanları Federasyonu) ve SEA Europe (Gemi İnşa ve Deniz Ekipmanları Birliği) bu yıl ilk kez önemli toplantılarını Türkiye’de düzenledi. GİSBİR’in ev sahipliği yaptığı toplantıların ilki olan ASEF Genel Kurulu, Asya ve Avrupa’dan gelen katılımcılarla 21-22 Ekim tarihlerinde yapıldı. SEA Europe Yönetim Kurulu ise 24 Ekim’de İstanbul’da toplandı.

Asya ve Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve akademik iş birliğini teşvik eden ASEF, 51 Asya ve Avrupa ülkesini bir araya getirerek küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler arıyor. SEA Europe ise Avrupa'nın gemi inşa ve denizcilik ekipmanları sanayilerini temsil eden, küresel düzeyde sektörel iş birliğini destekleyen önemli bir kuruluş​.

ASEF 15. FORUM

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, ASEF Genel Kurulu programı kapsamında 22 Ekim’de GİSBİR ev sahipliğinde gerçekleştirilen Aktif Gemi İnşa Uzmanları Federasyonu (ASEF) 15. Forumu’nun açılışına katıldı. Foruma Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, ASEF Başkanı Sun Wei, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türkiye Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, gemi inşa sektöründen yerli ve yabancı temsilciler de iştirak etti.

ASEF Başkanı Sun Wei forumun açılış konuşmasında tüm dünyada büyük bir değişim geçirmekte olan denizcilik sektöründe yeni teknolojilerin endüstrinin gelecek tahayyülünde zorlukları beraberinde getirdiğini, ama fırsatlar da yarattığını; gemi inşa sektörünü temsil eden önemli bir organizasyon olarak ASEF’in küresel denizcilik endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasına bilgeliği ve gücüyle katkıda bulunmak zorunda olduğunu vurgulayarak “Kuşkusuz, deniz güvenliği teknolojilerinin gelişimini desteklememiz ve sürdürmemiz; yeni enerji otomasyonu, bilgi teknolojisi, yapay zekâ, ağ güvenliği ve personel becerilerinin geliştirilmesini önemsememiz, tüm paydaşlarla iletişim ve iş birliğini güçlendirmemiz; ayrıca diğer uluslararası kuruluşlarla alışverişi ve iş birliğini kapsamlı derinleştirmemiz gerekiyor” dedi.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran da dünyanın dört bir yanından gelen denizcilik ve gemi inşa endüstrilerinin liderlerini ve uzmanlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve ASEF’in gemi inşasında çeşitli konularda bilgi alışverişi ve iş birliği için önemli bir platform sağladığının altını çizdi ve şunları söyledi: “Sektör, daha katı düzenlemeler de dâhil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya olsa da, teknik sorunların ele alınmasında tüm gemi yapımcıları arasındaki güçlü iş birliğinin GİSBİR için daha iyi çözümler sağlayabileceğine inanıyorum. Bu forum, Asya ve Avrupa’dan meslektaşlarımız ve uzmanlarımızla bağlantı kurarak iş birliğini güçlendirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.”

Türkiye Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven ise konuşmasında 18’inci yüzyılda Birleşik Krallık’ta doğan endüstri devriminin yarattığı avantajlara rağmen küresel ısınmaya da yol açtığını ve denizcilik endüstrisinin tüm bu gelişmelerden etkilendiğini; giderek artan yeşil gemi talebinden deneyimli ve başarılı Türk gemi inşa sektörünün ve gemi ve yat ihracatçılarının da yararlanacağını söyledi: Seven; “İnşa ettiğimiz her gemiyle öğrenmeye ve büyümeye devam ediyoruz; bunun en değerli yönü de bu bilgiyi gelecek nesillere aktarmak” dedi.

TAMER KIRAN: “GEMİ İNŞASI KARBONSUZLAŞMADA KİLİT ROL OYNUYOR”

Daha sonra kürsüye gelen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran gıda, enerji ve ürün tedariki için hayati önem taşıyan denizcilik sektörünün bir yandan baş döndürücü değişimler, diğer yandan artan jeopolitik istikrarsızlıkların şekillendirdiği benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığını; çevre sorunları, denizcilik sektörünün karbondan arındırılması, istihdam eksiği, mürettebat, gemi ve yük güvenliğinin şu anda denizcilik sektörünün temel meseleleri olduğunu aktararak konuşmasına başladı: Tamer Kıran şöyle devam etti: “Öte yandan, IMO’nun iddialı hedefi, 2050 yılına kadar deniz taşımacılığından kaynaklanan net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak. Böyle bir hedefe ulaşmak için, küresel filoyu mümkün olan en kısa sürede sıfır emisyonlu yakıt kullanan enerji verimli gemilerle değiştirmeye başlamalıyız. Küresel filo, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren yaklaşık 110 bin gemiden oluşuyor. Bu gemilerin yaklaşık %17'si elektrik, LNG veya alternatif yakıt ya da enerji tasarrufu sağlayan cihazlar kullanıyor. Bu da filonun %83’ünün, yani yaklaşık 90 bin geminin enerji verimliliği veya sera gazı azaltma önlemi almadığı anlamına geliyor. Söz konusu gemilerin tamamı değiştirilecek olsa, bugünden 2050’ye kadar her yıl yaklaşık 3650 gemi inşa edilmesi gerek. Bu nedenle gemi inşası, küresel denizcilik filosunun karbondan arındırılması için kilit rol oynuyor.”

“DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye’nin elektrikli gemiler, elektrikli ve LNG ile çalışan römorkörler, elektrikle çalışan feribotlar ve yüksek teknolojili balıkçı gemileri gibi projelere öncülük eden ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Kıran, yeni döneme hazırlanırken Türk denizciliğini çekirdek teknolojilerde sektörel bir oyuncu haline getirmek için özellikle motor teknolojilerinde ve gemi inşasında yardımcı makinelerde dışa bağımlılığı azaltacak yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Bu nedenle, yapısal dönüşümü destekleyecek araçlar altyapıya, teknolojik gelişmelere ve işgücü eğitimine önemli yatırımlar yapılması ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Yeşil gemiler, ülkemiz gemi inşa sanayi üretiminin %45 ila %65’ini oluşturmakta. Bu gemilerin yaklaşık %55 ila %60’ı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. ASEF gemi inşa standartlarının belirlenmesinde çok değerli bir kuruluş olup, pratik tasarım ve inşa ilkelerini gözeterek güvenliği ve çevrenin korunmasını sağlıyor.”

Bilgi alışverişinin ASEF Forumu için bir araya gelen tüm paydaşların daha güvenli ve daha çevre dostu gemiler tasarlamasını ve inşa etmesini sağlayacağını ifade eden Kıran, sözlerini ASEF temsilcileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tamamladı.

Açılış konuşmalarında son olarak kürsüye gelen Durmuş Ünüvar ise Türk gemi inşa sektörünün başarılarını özetleyip Türkiye’nin öncü rolüne dikkat çekerek, “Türkiye, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Gemi inşa sektöründeki gelişmelerin yanı sıra denizcilik sektörünün diğer bileşenlerindeki gelişmeler de önem arz ediyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konferans bölümüne geçildi. Gün boyunca devam eden konferans dizisinde Türkiye’de ve dünyada gemi inşa sektöründeki gelişmeler, karbonsuzlaşma hedefi, gemi inşa sektöründeki yeni eğilimler değerlendirildi.

Vira Haber