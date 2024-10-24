Swansea Üniversitesi ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İngiltere’de bulunan Swansea Üniversitesi Uluslararası Denizcilik ve Ticaret Hukuku Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.

23 Ekim 2024 tarihinde DEHUKAM’ın Ankara’daki merkezinde düzenlenen imza törenine Swansea Üniversitesi Uluslararası Denizcilik ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Soyer ve Prof. Dr. Georgios Leloudas ile Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Samim Ünan, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, DEHUKAM Uzman Araştırmacısı Dr. Hakan Koçak ve DEHUKAM personel ve stajyerleri katıldı.

Swansea Üniversitesi Uluslararası Denizcilik ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Soyer ve DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara’nın imzaladığı protokol kapsamında iki kurum arasında deniz hukuku ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerinde iş birliği yapılacak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulacak ve çeşitli ortak proje çalışmaları yürütülecektir.

Vira Haber