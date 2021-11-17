500 dişli yamyam balık!

Bir metreye kadar ulaşabilen boyu ve 80 kilo ağırlığıyla ürkütücü bir görünüme sahip bufalo morina balıklarının kabukluları ezebilecek kadar güçlü çeneleri mevcut. Bu çenelerde iğne benzeri 500 diş yer alıyor.

Keskin dişleri sayesinde kalamarlardan yengeçlere birçok avı rahatlıkla yakalayabilen balıkların dişlerinin keskinliğini nasıl koruduğu uzun zamandır çözülemiyordu.

Ancak kısa süre önce hakemli bilimsel dergi Royal Society B'de yayımlanan araştırma, bufalo morina balığının dişlerini keskin ve parlak tutmak için yüzde üçünü her gün değiştirdiğini ortaya koydu.

Bu oran, insanlara uyarlandığında her gün bir dişin düşmesi ve yerine yenisinin çıkması anlamına geliyor. Araştırmacılar böyle bir durumda diş fırçalamanın bile önemsizleşeceğini söylüyor.

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20 TANESİ CANLI YAKALANDI

Washington Üniversitesi'nde doktora adayı ve araştırmanın ortak yazarı Karly Cohen, bu hayvanların dişlerinin diğer birçok balığın dişleriyle benzeştiğini ifade etti. Bu nedenle bufalo morina balığının diş yapısının anlaşılması Pasifik Okyanusu’nun diğer sakinleriyle ilgili de önemli ipuçları sağlayacak.

Cohen ve meslektaşları, hayvanın dişlerini değiştirme sıklığını belirlemek için 20 bufalo morino balığını canlı yakaladı ve 10 gün boyunca takip etti.

Balıklar, önce kırmızı floresan boya katılmış bir su tankına, arından da yeşil floresan boyayla renklendirilmiş bir başka tanka taşındı. Böylelikle araştırmacılar, eski dişlerin kırmızı ve yeşil, yeni çıkan dişlerinse yalnızca yeşil parladığını tespit etti. Bu da değiştirilen diş oranının hesaplanmasını sağladı.

"KESİNLİKLE ÇILGINCA"

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre; takibin sonunda balıklar uyutuldu ve araştırmacılar bunlardan 10 binden fazla diş toplayıp inceledikten sonra en sık hangi dişlerin değiştirildiğini belirleyebildi.

Güney Florida Üniversitesi'nde araştırmacı ve makalenin başyazarı Emily Carr, "Bu kadar çok dişin değiştirilmesi kesinlikle çılgınca" dedi.

Bu 10 bin dişi tek başına sayan ve sınıflandıran Carr, diş değişiminin çenenin her bölgesinde aynı yoğunlukta olmadığını fark etti. Çiğneme ve ezme işleminin gerçekleştiği, ağzın arka kısmındaki dişlerin daha sık değiştirildiği anlaşıldı.

Rice Üniversitesi'nden balık ekoloğu Kory Evans, balığın diş değiştirme şeklinin avlanma stratejisi için büyük olasılıkla çok önemli olduğunu aktardı.

Araştırmanın bulgularını yorumlayan Evans, şunları söyledi:

Dişleri ne kadar körse avına tutunması o kadar zor olur. Bu yüzden dişleri dökme ve değiştirme yeteneği çok önemli.

Bufalo morino balığı, geleneksel Meksika yemeği tacoda da kullanıldığı ve tüketicilerin sevdiği bir balık olduğu için Amerika kıtasının balık endüstrisinde önemli bir yer kaplıyor.

Bilim insanlarının kısaca "ne bulursa yediğini" söylediği balığın bazı durumlarda türünün kendi üyeleriyle de beslenerek "yamyamlık" eğilimi gösterdiği biliniyor.

Vira Haber