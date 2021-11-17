Safiport’un 4. STS’i liman sahasında

Türk limanları arasında fark yaratan birçok yenilikle adından sıkça söz ettiren Safiport ekipman alımları ve yeni yatırımları ile her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor.

Operasyon hızı ve kalitesi ile bölgede fark yaratan Safiport’un dördüncü STS’i de liman sahasına geldi.

Safiport’un ekipman filosunda yeni ekipman alımları ile birlikte STS sayısı 4’e, RTG sayısı 14’e, 125 ton kapasiteli mobil liman vinci (MHC) sayısı 4’e, forklift sayısı 40’a ve terminal konteyner çekicisi sayısı ise 28 adete yükseldi.

Deneyimli ekibi ve verimli ekipman filosu ile her geçen gün dökme yük, genel kargo, ro-ro, sıvı yük operasyonlarının yanı sıra konteyner operasyonlarında da büyümeye devam ediyor. Yeni ekipman siparişlerini de tamamlayan Safiport, operasyonlarını en verimli şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

Safiport’un Super Post Panamax büyüklüğündeki STS vinçleri “Ultra Large Container Vessel” olarak adlandırılan gemilere hizmet verebiliyor. Vinçler gemi üzerinde 23. sıradan konteyner operasyonu yapabiliyor.

Vira Haber