İTÜ MTAL Avrupa Yollarında

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı uluslararası proje kabul edildi. Okul yönetiminin projenin kabulü hakkındaki açıklaması şöyle:

"2021 Erasmus+ çağrı döneminde 6 ülkenin ortaklığında hazırlanan “Electro Technicians For a Green World” isimli projemiz Iceland National Agency tarafından hibe almaya değer görülerek onaylanmıştır.

Avrupa birliği, tarafından fonlanacak projemizde İzlanda, İspanya, Macaristan, Hollanda ve Slovenya da proje ortakları arasında yer almaktadır.

Ana teması “akıllı şehirler” olan projemiz 2 yıl süreli olup 6 ülkeden toplam 120 öğrenci ve 30 öğretmenin katılımı şekilde planlanmıştır.

2 yıl süresince proje toplantıları, ortak ülkeleri ziyaret şeklinde olacak . Elektrik-Elektronik atölyelerinde 5 mini proje takımı oluşturularak, her ülkeden 1 öğrenci takımlara eklenerek 6 ülkeden gelen öğrencilerle karma takımlar oluşturulacak.

Takımlar kendilerine verilen Elektrik-Elektronik malzemelerle 5 gün içinde akıllı şehirler için ürünler geliştirerek projenin son günü sunumlarını yapacaktır. Aynı esnada ortak ülkelerden gelen öğretmenler de proje takımlarına rehberlik edecekler.

Öğrenci faaliyetleri devam ederken farklı bir salonda da 5 gün boyunca proje ortağı ülkelerin mesleki eğitim sistemleri hakkında seminerler düzenlenerek ülkeler arası karşılaştırmalar yapılacak ve 2 yılın sonunda karşılaştırmalı mesleki eğitim kitapçığı hazırlanarak dijital ortamda ücretsiz, bütün herkesin kullanımına sunulacaktır.

ARELL-AR Enhanced Life And Learning

2021 Erasmus+ çağrı döneminde “Artırılmış Gerçeklik” temalı yine Avrupa Birliği’ne yapmış olduğumuz diğer projemiz başvurumuz ARELL-AR Enhanced Life And Learning ‘de onaylanarak bütçe almaya hak kazanmıştır.

Avrupa birliği, tarafından fonlanacak projemizde Slovenya koordinatör ülke, İtalya, Türkiye, Makedonya ve Hollanda o proje ortakları arasında yer almaktadır.

Ana teması “Artırılmış Gerçeklik” olan projemiz 2 yıl süreli olup 5 ülkeden toplam 60 öğrenci ve 30 öğretmenin katılımı şekilde planlanmıştır.

2 yıl süresince proje toplantıları, ortak ülkeleri ziyaret şeklinde olacak . Proje ziyaretlerinde her ülkeden 1 öğrenci takımlara eklenerek 5 ülkeden gelen öğrencilerle karma Artırılmış Gerçeklik takımları oluşturulacak.

Proje süresince elde edilen ürünler proje web sitesinde ücretsiz olarak kullanıma sunulacaktır.

Projelerimiz, Aralık ayında 2 öğretmenimizin Slovenya’ya Electro Technicians For a Green World” isimli p projemizin açılış toplantısı ile ,yine Aralık ayında 3 öğretmenimizin Slovenya’ya ARELL-AR Enhanced Life And Learning projemizin uygulama toplantısına katılımıyla başlayacaktır. Öğrencilerimizin proje hareketliliği Mayıs ayında İzlanda ve İtalya olarak planlanmıştır.

İTÜ MTAL olarak okulumuza ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz projelerde öğrencilerimizin İngilizce konuşma ve sunum yeteneklerinin gelişimi, takım içinde çalışma kültürünü kazanma, farklı bir ülkeyi ziyaret etme, farklı bir toplumdan arkadaşlıklar edinme, hitabet, yönetim, sorumluluk, risk alma, uluslararası bir ortamda ülkesini temsil etme gibi bir çok konuda kazanımlar elde etmesi planlanmıştır.

Tübitak, E-Twinnig, Teknofest, Harezmi, Nasreddin Hoca, Öğreterek Öğreniyorum, Ahilik Takım çalışmalarının yanına Erasmus projelerini ekleyerek büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğu içindeyiz. Açılışının ardından 3. yılında İTÜ MTAL ulusal ve uluslararası projeler yapmaya devam edecektir.

Bu çalışmalarda İTÜ MTAL’ye katkılarını esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün kademelerine, İstanbul Teknik Üniversitesine, sanayi odalarına, destek veren firmalarımıza, medyaya, velilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz."

Vira Haber