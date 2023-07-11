52. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, 15-18 Temmuz'da Yapılacak
"Bir Yarış, İki Boğaz, İki Deniz" sloganıyla düzenlenen Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Deniz Harp Okulunun 250. Kuruluş Yılı ve 52. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, AKPA Kimya sponsorluğunda 15–18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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Yaklaşık 390 deniz mili mesafeli Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, İstanbul’un Çengelköy'den başlayacak ve Bodrum'un Turgutreis'te sona erecek. Katılımcılar, tek etaplı yarışı hiç mola vermeden tamamlayacak.
Türkiye'nin en uzun rotalı açık deniz yat yarışı özelliğini taşıyan organizasyonun ödül töreni, 18 Temmuz'da Turgutreis'te düzenlenecek.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Kuvvetleri, Yat Yarışı
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