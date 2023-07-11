Hong Kong'dan Deniz Ürünlerine Yasak

Lee, yaptığı açıklamada, Hong Kong yönetiminin radyoaktif suyun salınmasında ihtiyatlı bir yaklaşım izleyeceğini belirtti.

Radyoaktif suyun salınmasının ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Lee, sorunun sadece mevcut nüfusu değil gelecek nesilleri de etkileyeceğini ifade etti.

Lee, söz konusu atık suların tahliyesinin başlaması durumunda çok fazla deniz ürününün alımını yasaklayacaklarını aktarırken, bu ürünlere dair detay vermedi.

Hong Kong Gıda ve Çevre Sağlığı Danışma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenneth Leung Mei-yee, katıldığı bir radyo programında, tahliyesi planlanan radyoaktif suyun ülkede tüketilen deniz canlıları üzerindeki olası etkisinin endişe verici olduğunu belirtmişti.

- Atık suyun denize tahliyesi planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Vira Haber