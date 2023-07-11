Derin Deniz Madenciliğine Onay Çıkacak mı?

Jamaika'nın başkenti Kingston'da dün başlayan konferans, ISA'nın derin deniz madenciliğinin kurallarının ve düzenlemelerinin belirlenmesi gereken tarihten bir gün sonra gerçekleştirildi.

ISA Konsey Başkanı Juan Jose Gonzalez Mijares, iki hafta sürecek konferansın sonunda 36 üyenin ortak karara varmasını ümit ettiğini söyledi.

Konferansa katılan uluslararası avukat Duncan Currie, ülkelerin, derin deniz madenciliğine izin verilmesine ilişkin kararlara oy vermeye istekli olmadıklarını ifade etti.

Kanada hükümetince, dün yapılan açıklamada, konuyla ilgili verilecek kararın, sistemdeki düzenleme eksiklikleri ve madenciliğin çevreye olumsuz etkisinden ötürü ertelenmesinin desteklendiği bildirildi.

Pek çok ülke, elektrikli araba bataryalarında ve diğer "yeşil" teknolojik gelişmelerde kullanılan madenlerin denizden sağlanmasına karşı çıkıyor.

Derin deniz dibi madenciliği, deniz tabanındaki maden yataklarından manganez, bakır, kobalt, çinko ve nadir toprak metalleri gibi ticari açıdan değerli mineralleri çıkarma işlemini ifade ediyor.

Bilim insanları, derin deniz madenciliğinin neden olduğu gürültünün balina ve yunus gibi deniz memelilerine telafisi imkansız zararlar verebileceğini söylüyor.

Vira Haber