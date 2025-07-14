54. Deniz Kuvvetleri Kupası’nın Lansmanı Beşiktaş’ta Yapıldı

Lansman toplantısı, TAYK Genel Müdürü Can Giray’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından organizasyonun dört yıldır ana sponsorluğunu üstlenen AKPA Kimya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan söz aldı.

Konuşmasında, sporun toplumsal katkı sağlayan yönüne vurgu yapan Darcan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu önemli yarışa dört yıl önce sponsor olma kararı alırken amacımız; denizci bir neslin yetişmesine katkı sağlamak ve yelken sporunun bilinirliğini daha geniş kitlelere ulaştırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimizi görmek bizleri memnun ediyor.”

Yarışın sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde denizde dostluğu, yardımlaşmayı ve takım ruhunu pekiştiren bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Darcan, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Yarış 14 Temmuz’da İstanbul’dan Start Alacak

TAYK–AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası, 14 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da Emirgan sahilinden start alacak. Yarışçılar Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı geçerek, Ege Denizi rotası üzerinden Göcek’e ulaşacak. 555 deniz mili uzunluğundaki zorlu yarış, 18 Temmuz Cuma günü Göcek’teki Katrancık Adası açıklarında sona erecek.

Yarışa bu yıl 30 tekne ve yaklaşık 400 sporcu katılacak. TAYK Genel Müdürü Can Giray, yarışın teknik açıdan oldukça zorlayıcı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’de düzenlenen en zorlu yarışlardan biri olan Deniz Kuvvetleri Kupası, 555 millik rotasıyla Türkiye’nin batı kıyısının tamamını kapsıyor. Yarış, artık uluslararası arenada da görünürlük kazanarak yabancı sporcuların ilgisini çekmeye başladı.”

Tanıtım toplantısının ardından takım temsilcilerinin katılımıyla teknik brifing gerçekleştirildi. Yarış sonrası ödül töreni ise 18 Temmuz akşamı saat 19.30’da Göcek’te, yine AKPA Kimya’nın sponsorluğunda yapılacak.