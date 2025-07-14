OKT Denizcilik’ten Uluslararası Başarı: General Dynamics NASSCO İçin Yüzer Havuz Projesi

Firma, ABD’nin savunma ve denizcilik sektöründeki öncü şirketlerinden General Dynamics NASSCO için yeni inşa edilen yüzer havuz projesinde brokerlık görevini üstlendi.

2019 yılında temelleri atılan proje kapsamında, 35.000 LT kapasiteli çelik yüzer havuzun brokerlık hizmeti OKT Denizcilik tarafından gerçekleştirildi. Büyük tonajlı gemilerin bakım ve onarım ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlanan havuz, ileri mühendislik çözümleriyle ve uluslararası klas kurallarına uygun şekilde üretildi. Proje, Türkiye’nin gemi inşa alanındaki mühendislik kapasitesini dünyaya bir kez daha gösterdi.

Teknik Özellikler:

Toplam Uzunluk: 252,54 metre

Genişlik: 54,4 metre

Ponton Derinliği: 5,25 metre

Maksimum Tasarım Draftı: 18,3 metre

General Dynamics ve NASSCO Hakkında

General Dynamics, savunma, havacılık ve denizcilik alanlarında faaliyet gösteren, merkezi ABD’de bulunan bir dünya devi. 1970’li yıllarda F-16 savaş uçağının baş yüklenicisi olan firma, günümüzde ABD Donanması ve müttefik ülkeler için gelişmiş savunma çözümleri sunmaya devam ediyor.

General Dynamics’in iştiraki olan NASSCO ise Kaliforniya'nın San Diego kentinde faaliyet gösteriyor. ABD’nin en büyük gemi inşa ve bakım tersanelerinden biri olan NASSCO, lojistik destek gemileri ve tankerler gibi hem ticari hem de askeri projelere imza atıyor.

“Türkiye’nin Denizcilikteki Gücünü Temsil Etmekten Gurur Duyuyoruz”

OKT Denizcilik yetkilileri, “Bu stratejik projede yer almak, Türkiye’nin denizcilik alanındaki kapasitesini uluslararası platforma taşımak bizler için büyük bir onur. Modern yönetim anlayışımız, etik değerlerimiz ve güvenilir iş ortaklıklarımızla hem müşterilerimizin gücünü artırmak hem de Türk denizcilik sektörünü dünyada daha rekabetçi bir konuma taşımak en büyük hedefimiz” açıklamasında bulundu.

Firma, uluslararası iş birlikleriyle Türk denizcilik sektörünün küresel prestijini artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.