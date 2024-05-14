5’inci “Küresel Denizcilik Kongresi” Başlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Batum Devlet Denizcilik Akademisi, Köstence Denizcilik Üniversitesi, Strathclyde Üniversitesi ortaklığında beşinci kez düzenlenecek olan “Küresel Denizcilik Kongresi (GMC’24)” bu yıl 20-21 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında İstanbul İTÜ Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası kongrenin bu yılki ana teması “DENİZCİLİK’İN GELECEĞİ” olacak. Denizcilikte teknolojik yaklaşımlar, enerji verimliliği, insan faktörü, yenilikçi tasarım ve buluşlar, denizde siber güvenlik, yeni deniz yakıtları ve verimliliği, gemi inşası, lojistik ve deniz ticareti ve hukuku, liman operasyonları, dijital yaklaşımlar gibi konularda bilimsel araştırmalarla beraber deniz taşımacılığı yönetimi ve benzeri konularda da sunumlar yapılacak.

Program şu şekilde:

20 Mayıs 2024 – Pazartesi

09:30-10:30 Açılış Töreni

10:30-11:00 Kahve Molası

11:00-12:00 Açılış Konuşması

12:00-13:00 Öğle Yemeği

13:00-14:00 Sezon 1

14:00-15:00 2.Oturum

15:00-15:30 Kahve Molası

15:30-16:30 Uydu Sempozyumu

16:30-17:30 3.Oturum

21 Mayıs 2024 – Salı

09:30-10:30 4.Oturum

10:30-11:00 Kahve Molası

11:00-12:00 Uydu Sempozyumu

12:00-13:00 Öğle Yemeği

13:00-14:00 Açılış Konuşması

14:00-15:00 5.Oturum

15:00-15:30 Kahve Molası

16:30-17:30 6.Oturum

Uluslararası Konuşmacılar:

Atilla İncecik

Carlos Guedes Soares

Joseph M. Guerrero

Jin Wang

Osman Turan

Vira Haber