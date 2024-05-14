5’inci “Küresel Denizcilik Kongresi” Başlıyor
İTÜ Denizcilik Fakültesi, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Batum Devlet Denizcilik Akademisi, Köstence Denizcilik Üniversitesi, Strathclyde Üniversitesi ortaklığındaki kongre 20-21 Mayıs'ta İTÜ Tuzla'da gerçekleştirilecek.
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Batum Devlet Denizcilik Akademisi, Köstence Denizcilik Üniversitesi, Strathclyde Üniversitesi ortaklığında beşinci kez düzenlenecek olan “Küresel Denizcilik Kongresi (GMC’24)” bu yıl 20-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul İTÜ Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.
Uluslararası kongrenin bu yılki ana teması “DENİZCİLİK’İN GELECEĞİ” olacak. Denizcilikte teknolojik yaklaşımlar, enerji verimliliği, insan faktörü, yenilikçi tasarım ve buluşlar, denizde siber güvenlik, yeni deniz yakıtları ve verimliliği, gemi inşası, lojistik ve deniz ticareti ve hukuku, liman operasyonları, dijital yaklaşımlar gibi konularda bilimsel araştırmalarla beraber deniz taşımacılığı yönetimi ve benzeri konularda da sunumlar yapılacak.
Program şu şekilde:
20 Mayıs 2024 – Pazartesi
09:30-10:30 Açılış Töreni
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 Açılış Konuşması
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Sezon 1
14:00-15:00 2.Oturum
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-16:30 Uydu Sempozyumu
16:30-17:30 3.Oturum
21 Mayıs 2024 – Salı
09:30-10:30 4.Oturum
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 Uydu Sempozyumu
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Açılış Konuşması
14:00-15:00 5.Oturum
15:00-15:30 Kahve Molası
16:30-17:30 6.Oturum
Uluslararası Konuşmacılar:
Atilla İncecik
Carlos Guedes Soares
Joseph M. Guerrero
Jin Wang
Osman Turan
Vira Haber
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