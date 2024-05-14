Baltimore'daki Köprünün Kalan Kısmı Kontrollü Olarak Patlatıldı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmış, köprüdeki araçlar ve çalışma yapan işçiler ise nehre düşmüştü. Nehre düşen son işçinin cansız bedenine 5 Mayıs’ta ulaşılmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarının ardından bir kısmı çöken köprü patlayıcılarla kontrollü olarak patlatıldı. Köprünün kontrollü olarak patlatılmasıyla bölgede büyük bir gürültü duyuldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle 1 hafta ertelenen ve dün yerel saatle 17.00’da (TSİ 00.00) gerçekleştirilen kontrollü patlatma işleminin ardından köprünün kalan parçaları da denize döküldü. Kazanın ardından köprünün altında kalan geminin 2 gün içinde bölgeden hareket ettirileceğini bildiren yetkililer, Dali'yi kurtarabilmek için hassas kesimler yapmak amacıyla kontrollü patlamayı kullandıklarını aktardı.



Mayıs ayının sonuna kadar tam kapasite hizmet vermeye başlayacak

ABD Ordusu Mühendisler Birliği tarafından yapılan açıklamada, yıkımın plana uygun gerçekleştirildiği ifade edilirken patlamanın köprünün kafes girişini parçalara ayırarak kurtarma ekiplerinin metal enkazı vinç ve iş makineleriyle daha kolay bir şekilde taşınmasını sağladığı kaydedildi. Açıklamada, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla limanın Mayıs ayının sonuna kadar tam kapasite hizmet vermeye başlayacağı aktarıldı.

Yeniden inşası 2 milyar dolara mal olması beklenen köprünün 2028 sonbaharında açılması planlanıyor.



Ne olmuştu?

Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka'nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, köprüdeki araçlar ve çalışma yapan işçiler ise nehre düşmüştü. Nehre düşen 8 işçiden 2’si kurtarılmış, 6 işçi için arama çalışması başlatılmıştı. ABD'nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977'de hizmete açılmıştı. Kazanın ardından 4 geçici kanal açılmış ve bazı gemiler bu geçici kanalları kullanmıştı.

Biden yönetimi, yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazının kaldırılması için Maryland eyaletine 60 milyon dolarlık federal bütçe ayırmıştı.

Vira Haber