Alanya Sahillerindeki Orkinos Çiftliklerine Tepki

Tepkilerin ardından Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’in talimatıyla balıkçı tekneleri ve büyük orkinos çiftlikleri bulundukları yerden alınarak turistlerin denize girmediği, caretta carrettaların yumurtlama alanlarının dışına çekilmesine karar verildi.

Alanya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, önceki gün gece yarısı ilçeye gelen 50'ye yakın büyük balıkçı teknelerinin ve çiftliklerinin, otellerin yoğun olduğu ve turistlerin denize girdiği Keykubat Plajı'nın 50 ila 100 metre açığına demir atmasına tepki gösterdi.



"Yemleme sürecinde Alanya sahilleri olumsuz etkileniyor"

Çok sayıda otel sahibi ve büfe işletmecinin kendisini arayarak, balıkların çiftliklerde beslendikleri süreçte Alanya sahillerine olumsuz etki oluşturduğundan şikayetçi olduklarını söyleyen Şili, "Alanya’da turizm sezonunu açtık. Sahilde turistlerimiz güneşleniyorlar. Balıkçı tekneleri ve çiftlikler konu daha önce de sorun olarak düşündüğümüz bir konuydu ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınarak geliniyor ve bu kafesler konuluyor. Belirli bir süre tuttukları balıkları o kafeslerde bakıyorlar ve besliyorlar ama yemlenme sürecindeki olumsuzluklar ne yazık ki Alanya sahillerini olumsuz anlamda etkiliyor. Kaymakam ile de bir görüşme yaptık. Bu kafeslerin başka bir bölgeye nakledilmesi, bu bölgedeki yoğunluğun olmadığı bir yere götürülmesi talimatını verdiğini ifade etti. Bizim beklentimiz aslında bunu burada hiç olmaması. Ümit ediyorum bundan sonra bir problem olmayacak" dedi.



"Caretta carettalar için de olumsuz bir dönem"

Başkan Burhan Sili, aynı zamanda plajların carretta carettaların yumurtlama alanlarının olduğunu belirterek, "Diğer taraftan bu dönem caretta carettaların yumurtlama dönemi. Onlar açısından da olumsuz bir dönem. Caretta carettaların yumurtladığı alanlarda kafesler koyarak onları koruyarak doğal hayata olumsuz bir durum olmaması için çaba gösteriyoruz. Ne zaman olur bilmiyorum ama kafeslerin buradan çekileceğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı ve aynı zamanda caretta carettaların yumurtlama alanlarının sorumlusu Şerefnur Kayhan ise her balık avlanma sezonunda bu sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Dev balıkçı tekneleri tarafından ağların ve orkinos çiftliklerinin bölgeye yumurtlamaya gelen caretta cerattalara büyük zarar verdiğini ifade ederek, "Biz senelerdir aynı problemleri yaşıyoruz ama limana yakın ve ihtiyaçlarını karşılamak için burada durmuşlar. Yetkililerin söylediğine göre yarın akşam buradan ayrılacaklar. Ama üretime geldikleri zaman sahillerimiz için tehlike oluşturacak. Kullandıkları yemler ve o kısımdaki balığın çok olması denizi kirletecek. Ama maalesef her sene bunları yaşıyoruz. Bir yandan gelir getirecek bölge için uğraşırken, diğer yandan yaşadığımız bölgeyi zehirliyoruz, kirletiyoruz. Ne yapacağız biz de bilemedik. Bunlar izinle yapılan şeyler" diye konuştu.



"Akşamları 3-4 şezlong geri alarak yumurtlama alanlarını açalım"

Carretta carettaların yumurtlama döneminin de olduğundan bahseden Başkan Kayhan, sahilde yumurtlama alanlarının açılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şezlonglar caretta carettaların yumurtlama alanlarını daraltıyor. Hatta çıkamıyorlar. Sahillerimizi yavaş yavaş tüketiyoruz. En azından akşamları 3-4 şezlong geri alarak onların yumurtlama alanlarını açalım. Bunlar onlara zarar vermez. Gelen misafirlerimiz çok. Bazı otellerimizde 10 senenin üzerinde yumurtlama yapılıyor. Bunun için gelen misafirler var bu ayda. Caretta carettalar ağlara takılıyor. Balık tutanların misinalarının ucundakini yutuyorlar. Bunlar caretta carettalara zarar veriyor. Ayrıca teknelerin motorlarına takılıyorlar, parçalanıyorlar. Buna benzer bir olay yaşadık, maalesef caretta carettayı kaybettik. İnşallah Demirtaş bölgesindeki ilkyardım merkezini açabilirsek bunları bizler de uygulayarak nesli tükenen deniz kaplumbağasını koruma altına alabileceğiz. Bu sene sıcağın erken gelmesinden dolayı artık yumurtlamalar başladı. Yağmur nedeniyle yumurtlamalardan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yumurtaları tespit edemediğimiz yerler var. Toprak ıslandıktan sonra yumurtladıkları alanın taşınması lazım. Islak topraktan yavruları çıkmıyor."

Vira Haber