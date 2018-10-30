6 bin metreye dalan sualtı robotu

Çinli bilim insanları 6 bin metreye kadar dalış yapabilen Haixing 6000 isimli su altı robotu üretti. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen robot biyolojik araştırmalarda kullanılacak.

Çinli bilim insanları rekor kıran bir başarıya imza attı. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Shenyang Otomasyon Enstitüsü’nde bir ekip 6 bin metreye kadar dalış yapabilen Haixing 6000 isimli su altı robotu geliştirdi.

Haixing 6000’i geliştiren ekibin başkanı Li Zhigang, robotun, Çin’in 6 bin metre dalış yapabilen ilk uzaktan kumandalı sualtı aracı olduğunu söyledi.

Çincede “denizyıldızı” anlamına gelen Haixing, su altında 3 saat kesintisiz çalışabiliyor. Biyolojik araştırma, toprak ve su örnekleri toplama gibi işlerde görev alacak su altı robotu oldukça yetenekli. 60 kg ağırlığındaki robot 400 kiloya kadar yük taşıyabiliyor.

Vira Haber