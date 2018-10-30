Amerikan petrol şirketi ExxonMobil’e çevreyi kirletmekten ve iklim değişikliğine neden olmaktan dolayı dava açıldı. New York Başsavcılığı dünyanın en büyük enerji şirketi Amerikalı ExxonMobil’e dava açtı. Savcılık şirketi çevreyi kirletmekten ve iklim değişikliklerinden sorumlu tuttu.

Şirketin yıllardır iklim değişikliğine karşı gerekli mücadeleyi vermediğini iddia eden savcılık firmanın eski CEO’su, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı da çevrenin kirletilmesi suçuna ortak olduğunu kaydetti.

ÇALIŞMA YAPTIĞINI SÖYLÜYOR AMA YAPMIYOR

New York Başsavcısı Barbara Underwood Exxon’ın iklim değişikliği çalışmalarıyla ilgili olarak yatırımcılarına doğru bilgiler vermediğini söylerken, “Exxon yatırımcılarına küresel ısınmaya dair çalışmalarda bulunduğunu söylemesine rağmen bunu yapmıyor. Fakat sürekli olarak iklim değişikliği üzerine çalışmalar yaptığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

EXXON’DAN İDDİALAR DAYANAKSIZ AÇIKLAMASI

Exxon sözcüsü Scott Silvestri ise savcılığın iddialarına dayanaksız olarak tanımladı. Silvestri, “Bu mesnetsiz iddialar kapalı kapılar ardında yapılan lobi faaliyetlerinin bir sonucudur” açıklamasında bulundu.

2015 yılında New York Başsavcılığı Exxon’a karşı bir soruşturma daha açmış fakat soruşturma şirket ceza almadan sona ermişti.

Vira Haber