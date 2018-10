Kruvaziyer turlarında yeni dönem

Kruvaziyerlerle turist getiren acentelere teşvik kararının ardından, bir dönem çok popüler olan gemi seyahatlerinin Türkiye’de yeniden artması bekleniyor. Celestyal Cruises, bu konuda adım atarak Çeşme ve Kuşadası’nın yanı sıra 2019’da, İstanbul ve Çanakkale limanlarına da yanaşma kararı aldı. Ayrıca Kuşadası’ndan hareketle, Mısır ve İsrail’i kapsayan Doğu Akdeniz turları da başlayacak

Vize, uçak, otel gibi detaylarla uğraşmadan, birkaç şehri ya da ülkeyi bir seyahatte görme olanağı sunan gemi turlarına ilgi her geçen yıl artıyor. Çünkü artık pek çok kişi, seyahate çıkmışken, tarih, kültür, eğlence, deniz, lezzet gibi farklı deneyimleri bir arada yaşamak istiyor. Lüks otel konseptinde hizmet veren gemiler de tüm bu istekleri karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kruvaziyer turizmini canlandırmak için 750’den fazla yolcu taşıyan gemilere, turist başına 25-45 dolar arasında teşvik vereceğini açıklamıştı. Bu kararın gemi turlarına olan ilgiyi artırması bekleniyor. 2015’ten beri Türkiye pazarını kapsayan turlar düzenleyen Celestyal Cruises, bu çerçevede 2019 ve sonrası için yeni limanları ve turları programına aldı. Bu turların yanı sıra gemi seyahatiyle ilgili bilgi almak için Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi, Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz’e sorularımızı yönelttik.

- Gemi seyahatini emeklilerin tercih ettiği yönünde bir kanaat vardı, ancak artık genç ve orta yaş grubunan da ilgisi arttı. Sizce bunun sebebi ne?

Tematik çeşitlilik, bütçe avantajları ve fırsatlar, zamanlamadaki alternatifler, destinasyondaki zenginlik ve her şey dahil programlara bakıldığında kruvaziyer seyahati her yaştan, her profilden kesimin ilgisini çekmeye başladı. Gemideki zamanınızın neredeyse tamamını eğlenceyle geçireceğiniz birçok etkinlik planlanır. Şarap tadımından havlu katlama sanatına, dans dersinden bizim gemilerde olduğu gibi temel Yunanca eğitimlerine kadar…

Programları takip edebilmeniz için programın yer aldığı günlük bir gazete kamaranıza bırakılır. Burada aktivitelerin yanı sıra restoranların açılış kapanış saatleri; uğranılan limanlar hakkında bilgiler, gemi iniş ve biniş, gün doğumu ve batış saatleri gibi birçok bilgi bulunur. Dolayısıyla katılımcılar tercihlerine göre plan yapabilirler. Gündüzler, uğranılan limanlarda keşifle geçer. Geceleri ise çoğu gemi Vegas havasına bürünür. Gece şovları, canlı müzikler, disco, casino… Bu çeşitlilik, son yıllarda gençler için de cezbedici oldu. Yolcu profilimiz geniş bir yelpazede. Doktor, avukat, öğretmen, bilim insanı gibi her tür alandan ve her yaş kategorisinden misafirlerimiz var. Yaş ortalamamız 45.

- Gemi seyahatlerinde katılımcıları ne gibi hizmetler bekliyor?

Gemi seyahatin en klişe tarifi bavulunuzu sadece bir kez açıp kapatarak tek bir seyahatte birden fazla yeri görmenizi sağlar. Bu seyahate tarih, kültür, eğlence, deniz, güneş, huzur, lezzet, macera neyi arzuluyorsanız hepsini birden sığdırabilirsiniz. Biz gemilerimizde her şey dahil programını uyguluyoruz. Memnuniyet anketleriyle memnuniyeti ölçüyoruz. Yolcularımızın yüzde 78.2’si, sadece Yunan Adaları yapmamıza rağmen, yeniden bizimle seyahat edeceğini ve başkalarına tavsiye edeceğini söylüyor. Bu, doğru işler yaptığımızı gösteriyor.

Dünya çapında kruvaziyer yolcularının tecrübe ve yorumlarına dayanan Cruise Critic Awards’da İngiliz editörleri Celestyal Cruises’u ‘en iyi hizmet’ veren uluslararası kruvaziyer şirketi seçti. Celestyal Cruises, daha önce de en iyi fiyat, en iyi eğlence, en iyi biniş ve en iyi kara turları dallarının birincisi olarak 2017’nin en iyileri arasına seçilmişti.

- Balayı için de uygun mu?

Balayı, romantizm, konfor ve huzurun bir arada olduğu gemi seyahatiyle taçlanıyor. İçine, keşif, macera, eğlence, kültür, deniz, güneş de eklendi mi unutulmaz bir balayı ortaya çıkıyor. Balayının yanı sıra evlilik yenileme kutlamaları da sıklaştı. Burada mesela geminin kaptanı formal olmadan bir nikah ritüelini tekrarlıyor.

- Türkiye’de gemi seyahati denilince akla ilk Yunan Adaları ve Akdeniz geliyor. Dünyada en çok ilgi gören turlar hangileri?

2017 anketlerimize göre; “Hangi destinasyonu tercih edersiniz” sorusuna yolcularımızın yüzde 43.2’si Yunan Adaları cevabını verdi. Yüzde 32 ile onu Batı Akdeniz takip ediyor. Biz de beklentilerin karşılığını veriyor, Yunan Adaları destinasyonumuzla Türkiye pazarını karşılayan en büyük firma olarak turlarımızı düzenliyoruz.

140 ülkeden yılda ortalama 150 bin yolcu taşıyan Celestyal Cruises’un Türkler tarafından çok tercih edilmesinin sebebi, Karayipler gibi uzak ama popüler kruvaziyer rotalarının aksine Türk-Yunan ortak kültürünün bir parçası olan Ege sularında yolcularını gezdirmesi. Bir de tabii ki gemiye evinin önlerinden binmeleri. Dünyada yaklaşık 27 milyon kruvaziyer yolcusu bulunmakta yani aslında halen büyümekte olan bir pazar. Karayipler şu an en popüler destinasyon.

- Düzenlediğiniz turlar hakkında bilgi alabilir miyiz? 2019’da yeni rotalarınız olacak mı?

Celestyal Cruises, 2015’ten beri Türkiye pazarını kapsayan turlarla Türk tatilcilerin gönlünü fethediyor. Yolcularımızın yüzde 22.1’i Avrupalı, yüzde 21.7’si Amerikalı ve Kanadalı, yüzde 17’si ise Türkler’den oluşuyor. 2017’de kruvaziyer firmaları rotalarından Türkiye’yi çıkarırken; Türkiye çıkışlı tek uluslararası cruise firması olarak gemilerimizi Çeşme, İzmir ve Kuşadası limanlarına bağladık. 2018 sezonunda da limanlarımıza en çok uğrayan cruise firması olmayı sürdürdük ve bunu 2019’da da sürdüreceğiz.

Kruvaziyerle turist getiren acentelere teşvik kararının alınmasıyla bu sezonun daha hareketli geçmesini bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016’da düşüşe geçen kruvaziyer sektörünü canlandırmak için 750’den fazla yolcu taşıyan gemilere turist başına 30 dolar teşvik verileceğini bildirdi. Bu karar sektöre ivme kazandıracaktır. Celestyal Cruises olarak büyük bir hamle kararı aldık; gemilerimizi 2019-2020 sezonunda İstanbul ve Çanakkale limanlarına da yanaştıracağız. Filomuzun en büyük gemilerinden Crystal, İstanbul’da tam 1 gün demirleyecek. Sonraki liman ise Çanakkale olacak. Burada yolculara Gelibolu yarımadasını gezdireceğiz. Bu turlar 2019 Ekim ve Kasım’da yapılacak. Aralıkta yine Kuşadası’ndan hareketli 3 kıta diye adlandırdığımız Mısır ve İsrail’i de kapsayan Doğu Akdeniz programlarımız başlayacak. 2020’de ise sezonu Şubat ayından başlayarak açacağız.

- Gemi seyahatinin pahalı olduğuna dair bir kanı var? Bize ortalama rakamlar verebilir misiniz?

2018 sezonunu kasımda sonlandıracağız ancak bu yıldan örnek vermek gerekirse, 7 gecelik Idyllic Aegean Turları’nda gemimiz 1 gün Mikonos’ta, 2 gün Santorini’de konaklıyor ayrıca turda Milos, Atina ve Girit’i de görüyorsunuz. Fiyatı 579 euro’dan başlıyordu. Santorini’de sezonda 4 yıldız standardında bir otel gecelik, oda kahvaltı minimum 200 euro. Atina, Girit, Rodos, Santorini, Mikonos ve Patmos adalarını içeren Iconic Aegean turlarımızda kişi başı fiyat 229 euro’dan başlıyordu. Vizesiz ve her şey dahil konaklamalı bu turda 1 kara turu hediye ediyorduk. Büyük otellerin her şey dahil fiyatlarıyla karşılaştırıldığında gemi seyahati hesaplı. Buna vize muafiyeti de eklenince, tatilciler parasının karşılığını fazlasıyla alıyor.

