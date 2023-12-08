6 Nisan'da Sığacık-Samos Yolcu Gemisi Seferleri Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir’de başladı. 9 Aralık’a kadar sürecek fuar, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini ve ziyaretçileri ağırlayacak.



Soyer'den Sığacık-Samos müjdesi

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sığacık-Samos seferleriyle ilgili müjde verdi. Soyer, İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihinin önemine vurgu yaparak, dört yıl önce kentin benzersiz zenginliğini dünyaya anlatmaya söz verdiklerini hatırlattı.

Turizmin, şehrin refahını büyütmedeki en önemli sektör olduğuna dikkat Başkan Soyer, “Pandemi sonrasında dijital turizm altyapısını kuran ilk şehir biz olduk. İzmir’in 2 bin 500'den fazla destinasyonunu Visit İzmir mobil uygulamasında bir araya getirdik. Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi diyebilirsiniz. Bir diğer önceliğimiz, İzmir’e yapılan doğrudan seferlerdi. Bu konuda İzmir’e uçuş düzenleyen havayolu şirketleri ile Direct İzmir programını başlattık. Artık İzmir'den Venedik, Barselona, Milano gibi dünya turizmine öncülük eden şehirlere direkt uçuş imkanı bulunuyor. İzmir turizmini hak ettiği noktaya ulaştırma hedefimiz doğrultusunda, altı yıldır İzmir'e uğramayan kruvaziyer gemileri yeniden İzmir Limanı'nda ağırlamaya başladık. 2022’den bu yana 49 kruvaziyer seferiyle toplam 69 bin turist İzmir'i ziyaret etti. İzmir'in liman kenti kimliğini daha da güçlendirmek amacıyla I·ZDENİZ şirketimiz İzmir-Midilli seferlerine başladı. 2024 yılında seferlerimizi üçe katlayacağız. 6 Nisan'da ise İDO ile beraber Sığacık-Samos gemi seferlerini de başlatıyoruz” dedi.

Seferihisar-Samos seferleri, pandemi dönemi öncesi, özel şahıslar ve şirketler tarafından düzensiz olarak yapılıyordu. Kurumsal ve planlı seferler, Nisan 2024’ten itibaren, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ A.Ş. ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliği ile başlayacak.

Vira Haber