69 Yıllık Tarihi Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi’nde Bakıma Girdi

Türk denizcilik tarihinin önemli gemilerinden ve İstanbul’un simge objelerinden biri olarak Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda bulunan Fenerbahçe Vapuru, 10 yıl aradan sonra bakıma girdi. 2009 yılından bu yana müzenin en gözde ziyaret alanlarından biri olan Fenerbahçe Vapuru’nun bakım ve onarım işlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç Tersanesi’nde yaptırılıyor. Vapur, havuza alınarak ihtiyaçları belirlendikten sonra su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

55 yıl boyunca hizmet verdi

Fenerbahçe Vapuru, eşi Dolmabahçe Vapuruyla ile birlikte 1952'de İskoçya Glasgow'da William Denny&Brothers Dumbarton tezgahlarında inşa edildi. “Bahçe tipi” vapurların bir üyesi olan vapur, Şirket-i Hayriye'de (bugünkü adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri) 14 Mayıs 1953 tarihinde hizmete girdi.

Uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında sefer yapan 2 bin 100 yolcu kapasiteli vapur, 22 Aralık 2008’de ‘Veda Turu’ isimli son seferini yaptı. Her biri 1.500 beygir gücünde iki adet Sulzer dizel motoru bulunan, çift uskurlu ve saatte 18 mil hız yapabilen vapur, kocaman bacası ve özellikle ahşap aksamı ile göz dolduruyor.

Yetişkinlere nostalji, çocuklara eğlence

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru, yetişkinler için nostaljik bir ortamda keyifli Haliç manzarası sunuyor. Fenerbahçe Vapuru’nda çocuklar da Yalvaç Ural’ın Oyuncak Koleksiyonu’nu gezerek eşsiz bir deneyim yaşıyor. Bunun yanı sıra geçici sergilere ve müze eğitim çalışmalarına yer veriliyor.

Koç: Vapur müzemize değer kattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süreli olarak verilen Fenerbahçe Vapuru’nun müzede sergilenmesi için yapılan iş birliği de uzatıldı. Fenerbahçe Vapuru önünde 25 Haziran’da düzenlenen “Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Rahmi M. Koç Müzesi’nin kurucusu Rahmi Koç’un katılımıyla gerçekleştirildi. Rahmi M. Koç, törende yaptığı konuşmada İBB’ye teşekkür etti. Koç, “Fenerbahçe Vapuru müzemize bir değer kattı. Müzemiz burada kaldığı sürece ziyaretçilerimize ve bilhassa çocuklarımıza, öğrencilerimize hizmet verecek” dedi. İmamoğlu da müzecilik alanında yaptıkları katkılardan dolayı Koç’a teşekkürlerini iletti.

Vira Haber