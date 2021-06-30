Türkiye’nin Denizcilikteki Gücü ve Gelecek Vizyonu Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde Ortaya Konulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Denizcilik Zirvesi, 1-2-3 Temmuz 2021 tarihlerinde hibrit bir etkinlik olarak Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zirvede kamu, sivil toplum, akademi ve iş dünyası başta olmak üzere denizcilik sektörünün tüm paydaşları bir araya gelecek. Yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı çok sayıda oturum, yuvarlak masa toplantısı, atölyeler, Amatör Denizci teorik ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri, ideathonlar ve deneyimsel uygulamalarda buluşturacak zirvenin ana teması ise denizcilik ve lojistikte yüksek büyüme potansiyeli vadeden alanlar ve sektörün bu büyümeden elde edeceği avantajlar olacak.

Denizcilik 21. yüzyılda sadece bir taşımacılık türü olmaktan çıktı. Dünya ticaret hacmindeki artışın yanında teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte liman hizmetleri, deniz turizmi, yatçılık ile doğal kaynakların ve deniz çevresinin yönetimini de kapsayan geniş bir endüstriyel ticaret ve hizmet dalına dönüştü.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye de denizci kimliğiyle ön plana çıkıyor. Bugün Türkiye, denizcilik eğitimi veren 88 kurumunda yetişen 119 bin fiili gemi insanı ve 78 tersanesiyle dünyanın en önemli denizci ülkelerinden biri. Sadece gücüyle değil potansiyeliyle de sektörün en büyük oyuncusu olmaya da aday. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Türkiye Denizcilik Zirvesi de Türkiye'nin denizcilikteki bu gücünü ve gelecek vizyonunu ortaya koymayı hedefliyor.

Yüksek potansiyel vadeden alanlar ve elde edilecek avantajlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek Türkiye Denizcilik Zirvesi, 1-2-3 Temmuz 2021 tarihlerinde hibrit bir etkinlik olarak Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarıyla başlayacak zirvenin ana teması Mavi Vatan'ın mevcut gücü ve potansiyeli göz önüne alınarak, denizcilik ve lojistikteki geleceğe dönük yüksek büyüme potansiyeli vadeden alanlar ve sektörün bu büyümeden elde edeceği avantajlar olacak.

Detaylı program ve kayıt bilgileri http://www.turkiyedenizcilikzirvesi.com/ adresinde yer alan zirve; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının vizyonu doğrultusunda kamudan sivil topluma, akademiden iş dünyasına denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Zirvede yerli ve yabancı binlerce katılımcı çok sayıda oturum, yuvarlak masa toplantısı, atölyeler, ideathonlar, deneyimsel uygulamalar, zenginleştirilmiş içerik ve metodolojilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma ve ilişki geliştirme imkanı bulacak.

Sektörün vizyonunu öncüleri anlatacak

Zirve denizcilik alanındaki başarıları pekiştirme ve tanıtma anlamında da önemli bir misyon üstleniyor. Sektör paydaşları için bir bilgilendirme merkezi gibi çalışacak zirvede bu kapsamda birçok etkinlik de yürütülecek. Katılımcılar dünya denizcilik vizyonununu sektörün öncülerinden dinleyecek. Gençlerin ilgisini Ideathon ile çekerek fikirlerini geliştirmeye hedefleyen Türkiye Denizcilik Zirvesi, gerçekleştireceği atölyelerle çocukların denizcilik farkındalığını artırmayı planlıyor. Aynı zamanda deniz ve denizcilik kültürünü geliştirmek amacıyla Amatör Denizci Belgesi eğitimlerinin yanısıra yelkenli teknelerde uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

Zirvenin başladığı 1 Temmuz 2021 Perşembe günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı akşam düzenlenecek fener alayı ve ışık gösterileri ile kutlanacak.

Vira Haber