7. Hamburg Cruise Günleri için geri sayım

Dünyanın en büyük halk gezisi festivali olarak tanımlanan Hamburg Cruise Days, AIDA Cruises 'AIDAperla, AIDAsol, AIDAvita; Phoenix Reisen'in Amadea'ı; Costa Cruises 'Costa Mediterranea; Hapag-Lloyd Cruises'ın Europa ve Europa 2; TUI Cruises 'Mein Schiff 4; MSC Cruises 'MSC Preziosa; Nicko Cruises'ın Dünya Gezgini ve Frederic Chopin; ve Plantours 'Sans Souci’yi misafir etmeye hazırlanıyor.

Ziyaretçiler, liman tekne gezileri, yemek pişirme deneyimleri, canlı müzik ve gemi sunumları gibi çeşitli etkinliklerin tadını çıkaracaklar. Başlıca ilgi çekici yerler arasında 13 Eylül akşamı Costa Mediterranea'da hafif, lazer ve piroteknik bir gösterinin yanı sıra 14 Eylül akşamı bir geçit töreni yer alacak. İkincisi, 20 eskort gemisi ve geniş bir havai fişek gösterisi eşliğinde 5 yolcu gemisi Elbe Nehri'ni geçecek.

Etkinlik boyunca, Hamburg'un deniz kıyısı, deniz pazarları, kültürel etkinlikler, canlı müzik ve dans, yemek tadımı, rekreasyon ve spor ve daha pek çok şeyde gezinmenin faydalarını sergileyen temalı 'adalara' dönüştürülecek.

Vira Haber