ABD, üç şirket ve bir gemiyi kara listeye aldı

ABD Hazine Dış Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) Tayvan merkezli yönetici Huang Wang Ken, karısı Chen Mei Hsiang, Tayvan merkezli işletmeler Jui Pang Shipping ve Jui Zong Gemi Yönetimi ve Hong Kong merkezli Jui Cheng'i belirledi.

OFAC , adı geçen tüm şirketlere ve kişilere bağlantıları olduğu iddia edilen tanker Shang Yuan Bao'yu kara listeye aldı. Ekim 2018’de, BM Güvenlik Konseyi’nin 1718 Komitesi, Shang Yuan Bao’yu liman giriş yasağına dahil etti ve geminin muhtemelen iki seferde Kuzey Kore gemilerine petrol aktardığını iddia etti . İddiaya göre lk önce 18 Mayıs 2018'teki Paek Ma gemisine ve yine 2 Haziran 2018 tarihindeki 1 Myong Ryu gemisine petrol aktarımı yapıldı.

OFAC, Jui Pang Shipping'in CEO'su ve en büyük hissedarı olan Huang Wang Ken'in, kara listedeki tanker Paek Ma'ya 450.000 galon petrol ürünü taşımak için Shang Yuan Bao'yu kullanmak için başkalarıyla çalıştığını iddia ediyor . Kurumun iddiaları arasında, Huang'ın yükün varış yerini Filipinler olarak yanlış listelediğin, ardından gemiyi uluslararası sularda Paek Ma ile buluşmaya yönlendirdiği de bulunuyor.

Huang'ın karısı Chen Mei Hsiang, Jui Pang Shipping'in yönetim kurulu üyesi ve geminin kayıtlı gemi müdürü olan Jui Zong Gemi Yönetimi'nin direktörü ve tek sahibi.

Vira Haber