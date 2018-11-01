7. Ulusal Gemi ve yat Tasarım yarışması ödül töreni

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenlenen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni, Crowne Plaza Asia Hotel’de yarın yapılacak.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin izin ve destekleri ile 2012 yılından bu yana düzenli olarak her yıl farklı konu ve kategorilerle gerçekleştirilen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmalarının yedincisi 2 Kasım 2018 tarihinde saat 19:00’da Crowne Plaza Asia Otel’de gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile sona erecek.

Bugüne kadar yolcu vapuru, balıkçı gemisi, motor ve yelkenli yat, deniz taksi, restoran ve etkinlik teknesi, özel amaçlı gemiler gibi çeşitli konularda gerçekleştirilen yarışma için bu yıl “denizaltı tasarımı” konusu belirlenmiş olup; 38 öğrencinin 17 farklı proje ile katılım sağladıkları yarışmada derece elde eden tasarımlar yarın gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile ilan edilecek.

Gemi inşa, gemi makine ve deniz teknolojileri mühendislerinin gruplarına tasarım ve mimarlık bölümleri öğrencilerini de dahil ederek katılım sağlayabildikleri yarışmayı birinci olarak tamamlayan projeye 40.000 TL, ikinci olarak tamamlayan projeye 20.000 TL, üçüncü olarak tamamlayan projeye 10.000 TL’lik ödül verilecektir. Bunun yanı sıra yarışmada derece elde eden öğrenciler yurtdışında yüksek öğrenim için Ticaret Bakanlığı ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından eğitim ve yaşam giderlerine ilişkin destek başvurularında bulunmaya hak kazanacak.

Birçok denizcilik kurumu ve özel sektör temsilcilerinin destekleri ile Türk gemi ve yat sektörünün bir araya gelmesine öncülük eden Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmalarının yedincisi için gerçekleşecek olan ödül töreni her yıl olduğu gibi yine büyük bir heyecana sahne olacak.

Vira Haber